«5 лет на страже Донбасса»: К пятилетию создания Народной милиции в ЛНР выпустили тематический фотоальбом

В Луганской Народной Республике к пятилетию создания Народной милиции выпустили фотоальбом «5 лет на страже Донбасса».

- На его страницах, как в исторической хронике, не только формирование и боевой путь огромного ведомства, а и весь процесс становления Луганской Народной Республики – как государства, - сказал офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Ключевой тезис – «Великому народу посвящается», по словам Филипоненко, относится к военным и мирным жителям Республики, которые взвалив на свои плечи ответственность за судьбу молодого государства, с честью пронесли все тяготы и лишения военного времени.

- Это о тех людях, которые встали на защиту Республики, и тех, кто выживал и не бросил родную землю. Именно ему – героическому народу Луганщины, посвящается этот фотоальбом, - отметил представитель оборонного ведомства ЛНР.

Фотоальбом был создан на основе работ журналистов ЛНР и иностранных фотокорреспондентов.

- Он полностью охватывает процесс развития оборонного ведомства: от отрядов ополчения до формирования Народной милиции, - рассказал Иван Филипоненко.

Альбом будет распространяться свободно. Он будет передан в учебные учреждения и библиотеки Республики. Электронную версию издания можно посмотреть и скачать на официальном сайте НМ ЛНР.