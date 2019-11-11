2019-11-11T15:36:39+03:00
Политика

Украина второй день подряд обстреливает участок разведения в Петровском

ВСУ применяли крупнокалиберные пулеметы
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Мониторинг ситуации в Петровском ведет и миссия ОБСЕМониторинг ситуации в Петровском ведет и миссия ОБСЕФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
Изменить размер текста:

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что вооруженные формирования Украины сегодня в половину второго дня открыли огонь в направлении участка разведения в Петровском.

- Сегодня в 13:30, несмотря на выполнение практической части по устранению нарушений на участке разведения, ВФУ открыли огонь с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в направлении участка разведения сил и средств № 3 «Богдановка-Петровское», - говорится в сообщении ведомства.

Схема участка разведения в Петровском. Фото: представительство ДНР в СЦКК

Схема участка разведения в Петровском. Фото: представительство ДНР в СЦКК

В СЦКК отметили, что на этом участке украинские вооруженные формирования второй день подряд нарушают режим тишины.

- Вчера во время обстрела с украинской стороны вблизи участка находились руководитель Представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, а также заместитель главы Миссии СММ ОБСЕ Марк Этерингтон, - отметили в Совместном центре.

9 ноября в соответствии с утвержденным в Минске планом-графиком силы Народной милиции ДНР покинули участок разведения Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

9 ноября в соответствии с утвержденным в Минске планом-графиком силы Народной милиции ДНР покинули участок разведенияФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Напомним, что 9 ноября в селе Петровское под Донецком стартовал процесс разведения сил и средств.

В ТЕМУ

Фоторепортаж: Как прошло разведение сил и средств в Петровском

Разведение сил и средств в Петровском проходит успешно: процесс может занять три дня. Представители Республики заявили, что могут уложиться в одни сутки [видео] (Подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Актриса Александра Куликова: Мирному человеку с большой земли не вместить вашего непосредственного стояния перед смертью
Уже в четвертый раз актриса приезжает к нам с программой «Россия, не бойся, мы с тобой!». В этот раз эту работу увидели в Горловке и Ясиноватой. В перерыве Александра поговорила с «Комсомолкой»
Политолог: Почему Путин на Донбассе популярнее Зеленского? Да потому что последний не выполняет обещаний!
Директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов рассказал «КП», что стоит за итогами опроса, проведенного на юго-востоке Украины о популярности политиков и общественных деятелей
Новости 24
Персоны нон-грата: Зеленский не пускает турок на Украину
Командиры ВСУ продали жителям Донбасса восемь тонн топлива
Украинские националисты обстреляли грузовик ВСУ в районе участка разведения в Петровском – один солдат погиб, четверо получили ранения
Украинские женщины-военнослужащие сожгли в Донбассе важную военную документацию
В украинском командовании заявили о выводе подразделений с района разграничения в Петровском
За неделю ВСУ выпустили по ДНР почти 4 тонны боеприпасов
В штабе «ООС» заявили о невозможности разведения в Донбассе в зимний период
Голодный скулеж спас собаке жизнь: В поселке ЛНР спасатели достали из колодца дворняжку
ЛНР обстреливали солдаты 14-й и 59-й бригад ВСУ
УкрСМИ запустили фейк об обрушении крыши в одной из многоэтажек в Макеевке
ВСУ обстреляли Желобок и Калиновку в ЛНР
В небе над линией соприкосновения в Донбассе сбит беспилотник «Фурия»
Погода на день в Луганске: 11 ноября ожидается переменная облачность, местами туман
Погода в Донецке на день: 11 ноября ожидается теплый и ясный день. Дождя не будет
«Обыкновенное чудо!»: в ботсаду второй раз за год зацвел Криниум, который цветет раз в году
На одну остановку продлен маршрут трех донецких автобусов, а 38-б будет ходить чаще и дольше
"Акция ВСУ! При покупке двух гранат патроны в подарок!" - украинские военные планировали продать две тысячи единиц оружия «добровольцам»
Украинский опрос: Большинство жителей Республик считают, что восстанавливать Донбасс должна Украина
ВСУ обстреляли Горловку – снесенные заборы, пробитые крыши, вылетевшие окна, порванные провода
Поклонники Порошенко выделили сто тысяч долларов на пополнение и обучение нацбатов
В Макеевке зафиксирован еще один подземный толчок