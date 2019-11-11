Украина второй день подряд обстреливает участок разведения в Петровском

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что вооруженные формирования Украины сегодня в половину второго дня открыли огонь в направлении участка разведения в Петровском.

- Сегодня в 13:30, несмотря на выполнение практической части по устранению нарушений на участке разведения, ВФУ открыли огонь с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в направлении участка разведения сил и средств № 3 «Богдановка-Петровское», - говорится в сообщении ведомства.

Схема участка разведения в Петровском. Фото: представительство ДНР в СЦКК

В СЦКК отметили, что на этом участке украинские вооруженные формирования второй день подряд нарушают режим тишины.

- Вчера во время обстрела с украинской стороны вблизи участка находились руководитель Представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов, а также заместитель главы Миссии СММ ОБСЕ Марк Этерингтон, - отметили в Совместном центре.

9 ноября в соответствии с утвержденным в Минске планом-графиком силы Народной милиции ДНР покинули участок разведенияФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Напомним, что 9 ноября в селе Петровское под Донецком стартовал процесс разведения сил и средств.

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