«Про злых русских и сепаратистов»: На Украине за бюджетные деньги создают дорогостоящую русофобскую комедию

В Европе уже не первый век держат население в страхе: «Русские идут». Еще с времен Наполеоновских войн. В США – чуть позже, с Первой мировой. На Украине русофобские настроения тоже не вчера стали прививать жителям. Задолго до рождения Владимира Путина. Как минимум, при Петре Первом. А сегодня растят в этом духе молодежь уже в двунадесятом поколении.

НИЧЕМ НЕ ПРИМЕЧАТЕЛЬНЫЙ АВТОР

Недавно в киевском кинотеатре «Октябрь» презентовали рекламный ролик авантюрной комедии «В дело вмешивается Остап Гуляй». Автор идеи и режиссёр – Максим Лукашов. Персонаж ничем не примечательный. Из открытой информации – участвовал в первом открытом кинофестивале студенческих фильмов «Зеркало» в Санкт-Петербурге. Места никакого не занял, с чем показывался – неизвестно.

В новом шедевре оригинального сценария нет – Лукашев только адаптировал авантюрный роман Джона Бакены «39 ступеней» к теме российской угрозы и сепаратистов. Последних много в Крыму. Кстати, в Донбассе их тоже не меньше. Наверное, после «победы на полуострове» Остап отправится в Донбасс. Впрочем, не будем гадать про сюжет фильма и возможное его продолжение. Пока Лукашев всего лишь успешно освоил 1 миллион 300 тысяч гривен (52 тысячи долларов) на создание рекламного ролика фильма. Тизера – так это сегодня не по-русски звучит.

- Как делается украинское кино? Разумеется, «по-европейски», - рассказывает украинский политолог Игорь Миртовский. - Группа кинематографистов пишет сценарий, снимает тизер и пускается в пучину поиска средств. Так называемый питчинг. Выбор тут не богатый: можно попытаться найти частных инвесторов, заинтересовав их прибылью от проката картины и деньгами рекламодателей. Можно запустить кампанию по сбору денег, что называется, «с миру по нитке». Можно ещё подать заявку в госбюджет - самый желанный для любой съёмочной группы вариант. Пилить бюджетные деньги, это не перед поставленным инвесторами продюсером по струнке ходить.

Кстати, в незалежной – чем более «вражае» замысел фильма патриотизмом, тем больше шансов получить финансирование от украинского Госкино. Хотя, тут не всё так однозначно: любителей поснимать картины много, а госбюджет не резиновый. Поэтому – в фаворе, как и в прежние «совковые времена», родственные и личные связи.

Вид Остапа на фоне автобусной остановки с таким рисунком дает понять каждому дураку, что с русскими украинцы воевали с самых древних времен. Фото: youtube.com/УсправувтручаєтьсяОстапГуляй

В КОНСУЛЬТАНТАХ - ГЕНЕРАЛ СБУ

На странице фильма в Facebook Лукашов говорит о давнем замысле, который он задумал в Крыму. Якобы чувствовал, что зреет протестное движение на полуострове и написал историю о простом украинском парне, ставшем на пути «сепаратистов». Идеей заинтересовался неизвестный даже в узких кругах, Виктор Шевченко, который и стал продюсером будущего фильма. Бизнесмен получил в Украинском культурном фонде грант на разработку сценария и съёмку ролика. Сумму выдали под «Остапа» немалую – более 1,3 миллиона гривен. Время для отчёта было назначено на 8 ноября. Шевченко и Лукашов даже опередили график.

Авторы говорят о старой шпионской байке, которую они просто адаптировали к событиям на Украине, превратив в русофобскую агитку. «Злые русские» – такие, как в голливудских фильмах многолетней давности, преследуют «патриотов». В фильме имеется любовный треугольник, «гениальные» СБУшники и очень недалёкие «террористы с Севера» вместе с местными «сепарами».

Между прочим, денег на проект никто не выделял – по крайней мере, официально. Съёмочная группа их якобы собирает через интернет. Мы посетили страничку фильма и увидели там аж 400 с хвостиком подписчиков и нулевую активность. Такими темпами деньги на пропагандистский антироссийский фильм собирать будут лет двести, не меньше.

Кстати, для съёмок рекламного ролика командование ВСУ выделило три БРДМ-2. Бронированных разведывательно-дозорных машин – кто не знает. А консультировал съёмку Виктор Ягуней - генерал-майор запаса СБУ, занимавший ранее пост замначальника спецслужбы. Всё это указывает на то, что деньги на украинскую версию чужого детективного романа непременно будут выделены. Иначе – как могли простые неудачники, не снявшие ни единой серьёзной ленты, привлечь столь серьёзный админресурс.

- Если проект сценария и полторы минуты фильма обошлись более чем в 52 тысячи долларов, то можно только догадываться о финансировании всего проекта, - удивляется Миртовский. - Кто сказал: украинцы любят Тараса Шевченко? Украинцы мечтают о своей экранизации «Дней Турбинных» Михаила Булгакова? Такого «кина» в Киеве снимать не будут. Русские «террористы и сепаратисты», секс и мудрые СБУшники, спасающие мир от гибели. Шикарная развесистая клюква. И уверен – на государственные деньги. А все эти модные питчинги – обычная дымовая завеса для распила бюджетных средств.