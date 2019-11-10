Шляпки с Останкинской телебашней и меховые бомберы: Показ моды «Краски осени» открыл новые имена донецких дизайнеров

Ноябрь – не повод завернуться в бесформенное нечто - доказали донецкие дизайнеры на традиционном показе моды в ТРЦ «Донецк Сити». 12 авторских коллекций были представлены на показе «Краски осени».

- Здесь принимают участие наши лучшие донецкие дизайнеры. И я скажу, что с каждым годом их достижения растут, а модели одежды соответствуют новым тенденциям моды, - сказала Елена Воронина, начальник отдела легкой и перерабатывающей промышленности минпромторга. – Причем в этом показе участвуют не только знаменитые модельеры, участвующие в международных конкурсах, такие, как Ирина Радыш, Светлана Борисова, Людмила Линченко и другие, а и совсем молодые дизайнеры – Алина Ив, Алена Шершова, Олеся Буланова, Татьяна Лапшина. В этом году мы откроем для себя пять новых имен, что не может не радовать.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/742894" frameborder="0"></iframe> "Краски осени" - традиционный показ дизайнеров прошел в Донецке.Юлия АНДРИЕНКО

Оксана Дьяк и Елена Воронина открывают показ.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Франсуа Модаме.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Детские коллекции, яркие пальто с необыкновенными воротниками, шубы и вечерние туалеты, сафари-стиль, уютный трикотаж, гардероб для офиса и кожаные сумки – все это было представлено на суд зрителя. Украшением вечера стали выступления оперной дивы Natalie Orlie и француза, который давно стал дончанином, Франсуа Модеме.

Имена наших дизайнеров хорошо известны во всем мире, их приглашают на всевозможные показы и конкурсы, с которых они часто возвращаются с наградами. Так, коллекция Ирины Радыш «Геометрия» уже завтра отправляется в Москву, чтобы участвовать в открытии Московской Ester Fashion week. Примечательно, что создана эта коллекция совместно с молодой и талантливой Алиной Ив. Алина – потомственный дизайнер шляп. Этим ремеслом занимались ее бабушка и мама. Шляпки Алины способны преобразить любой наряд и придать ему утонченность и элегантность.

Всего было показано 12 коллекций.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Образ не может быть оконченным без шляпы, - убеждена Ирина Радыш. – Ими так долго пренебрегали, что я совершенно уверена – шляпы снова войдут в моду и займут там подобающее место.

- Я победила в этом году в России на конкурсе «Москва шапоглавая» со шляпкой, изображающей Останкинскую телебашню. Также одну из моих шляп хотят приобрести для музея ВДНХ, сейчас идут переговоры, - рассказала Алина Ив. – Как-то в 2016 году мы представляли в краеведческом музее Донецка свою коллекцию шляп. Их оказалось более 80-ти!! Выставка пользовалась огромной популярностью и, думаю, ее можно повторить. Бережно храню по-настоящему старинные шляпы. А вообще каждая шляпа неповторима, со своей историей и каждая подчеркивает характер своей обладательницы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/742895" frameborder="0"></iframe> "Краски осени" - традиционный показ дизайнеров прошел в Донецке.

Дончанки всегда отличались умением подать себя – при самых минимальных зарплатах мы неизменно умеем выглядеть красиво: свежий маникюр, ухоженные волосы, со вкусом подобранный наряд. Не зря есть анекдот, про мужчину, приехавшего в Париж и ожидавшего увидеть в столице моды прекрасных нимф. Каково же было его разочарование, когда француженки предстали вполне себе заурядными, а единственной красавицей, которую он там встретил, оказалась дончанка.

- Мне кажется во время войны у нас даже открылось второе дыхание, - подтверждает мои слова Оксана Дьяк, председатель координационного совета руководителей предприятий легпрома. – Я вижу энтузиазм, появляются все новые и новые имена. Это такой своеобразный протест против войны, который мастера моды выражают в форме, цвете, линиях. И, конечно, чтобы чего-то достичь, нельзя почивать на лаврах, нужно двигаться, создавать новое и постоянно учиться.

Впереди дончан ждут новые показы. И хочется пожелать только одного, чтобы наши женщины, по-прежнему, оставались самыми красивыми, чтобы их гардероб пополнялся новинками, а созданы они были руками наших донецких дизайнеров.