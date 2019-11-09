Донбасс станет «потемкинской деревней»: После бизнес-форума в Мариуполе Зеленский теряет крупнейших инвесторов

Владимир Зеленский со своей командой «слуг народа», видимо, хочет славы Григория Потемкина, который отвоевывал и поднимал юг Российской империи – территорию современной Украины. Прошедший в последних числах октября бизнес-форум в Мариуполе Донецкой области должен был продемонстрировать инвестиционную привлекательность незалежной в целом и Донбасса в частности. Но оказался мероприятием практически с нулевым «выхлопом».

ДУРАКОВ НЕТ, ЧТОБЫ «ЗАРЫТЬ» СВОИ ДЕНЕЖКИ

Получилось как с «потемкинскими деревнями», создание которых завистники с Запада приписали светлейшему князю: фасад красивый, а остальное - убожество. Все названные миллиардные цифры – всего лишь меморандумы, намерения, не обязывающие бизнес вкладывать деньги. Да и кто «зароет» свои капиталы в территорию постоянной войны и разборок элиты.

Некомпетентный в вопросах экономики президент по-детски радовался за повысившийся на семь пунктов рейтинг Doing Business-2020. На самом же деле рейтинг считается за вторую половину 2018-го и первую 2019 года, когда страной правил Петр Порошенко. Но и тут заслуги предыдущего президента и работа «Зе-команды» особой роли не сыграли. Основные показатели, по которым Украина показала рост в рейтинге – это получение разрешений на строительство, подключение к электросетям, регистрация собственности, защита миноритарных акционеров и международная торговля, что является условиями для получения очередного транша от МВФ.

Пока в Киеве ждут 20 миллиардов долларов инвестиций, уверяя, что климат на Украине подходящий, Зеленский по указке США «сливает» выгодную сделку с китайцами, а крупнейшее металлургическое предприятие Украины по-тихому готовится к реприватизации.

«КОШМАРЯТ» МЕТКОМБИНАТ И «МОТОР СИЧ»

- Зе-президент уверяет, что климат на Украине для вложения денег подходящий. А в это самое время, «экологи» при поддержке СБУшников «кошмарят» крупнейшее металлургическое предприятие Украины «АрселорМиттал Кривой Рог», - говорит украинский политолог Игорь Миртовский. - И это уже далеко не первая внеплановая проверка предприятия за этот год. Просто некоторые влиятельные люди добиваются реприватизации завода, а Зеленский выполняет их заказ. Не повезло с инвестициями в украинский бизнес и китайцам: вполне законно приобретённые акции авиационного концерна «Мотор Сич», киевские власти пытаются «отжать» назад по указке из Вашингтона.

Ожидается, что один из мировых флагманов создания двигателей теперь будет… сжигать мусор. АО «Мотор Сич» планирует построить в Запорожье энергетический комплекс по переработке отходов. Это инвестпредложение компания представила на форуме в Мариуполе. Заводик на 40 рабочих мест. Для реализации проекта не хватает 28 миллионов долларов. Смешные цифры для предприятия подобного уровня.

Оно и понятно: после разрыва связей с Россией, у предприятия нет рынка сбыта. Единственные, кому ещё нужны украинские моторы – это китайские бизнесмены. Идея продать часть акций на «Мотор Сич» вынашивалась давно, и нынешняя сделка была проведена с соблюдением всех законов. Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group подали на согласование в Антимонопольный комитет Украины сделку по покупке более 50% акций, уже будучи фактическими владельцами акций. Однако, вместо скорого согласования прозрачной сделки, СБУ инициирует расследование по статьям о подрыве обороноспособности Украины. Из Вашингтона приказали – Зеленский взял под козырёк и выполняет.

- Если бы в Вашингтоне были уверены, что смогут перехватить у китайцев акции, то они бы полностью разрушили договорённости по линии Китай-Украина. А так – ситуация подвешена в воздухе. По-видимому, Зеленскому поставлена задача лавировать между каплями дождя, чем он довольно неуклюже и занимаетcя, - отмечает Миртовский.