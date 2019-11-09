2019-11-09T14:28:32+03:00
Общество

«Больной лапкой отбил стаю собак!» Хромой пес спас кота Егорыча

В Донецке на Привокзальном рынке собачка проявила чудеса храбрости
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Тот самый "рыночный герой", который не побоялся стаи собак и спас другаТот самый "рыночный герой", который не побоялся стаи собак и спас другаФото: Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Хмурым субботним утром 9 ноября торговцы на рынке возле ж – д вокзала обсуждали вчерашнюю историю чудесного спасения местного кота Егорыча.

Случилось это у палатки с молочкой, которая почти на краю торговых рядов.

- Взвешиваю я, значит, одной дамочке творожок обезжиренный, вредная такая – то перевес, то недовес, - рассказывает соседям по торговым палаткам продавец Сергей. – Тут буквально взлетает ко мне наш котейка Егорыч. Шерсть дыбом, глаза – с пятак! А за ним гонятся три пса, небольшие, но злые. Не наши, не рыночные. Очевидно, порвать кота готовы. Я женщину с творогом бросить не могу, еще в администрацию нажалуется! Но не прошло и полминуты, как наш Хромой тоже быстро, как мог, влетел в палатку, встал перед Егорычем, и давай больной лапой на чужаков махать. Те посмотрели – посмотрели злобно, да и разошлись…

Отсиживался Егорыч в палатке Сереги наверное, около часа, а пес ушел тут же.

- Молодец, Хромой! – сказал сосед Сергея. – Пойду к Светке, косточку ему принесу.

На рынке при палатках « обслуживается" немало котов и собак. Ладят, не дерутся. Обласканы продавцами. Но иногда случаются набеги чужаков. Вот и Серегина палатка скраю, потому ее и атакуют. Но Хромой всегда на страже!

Кстати, и Егорыч , и Хромой – животные, что называется, в возрасте. Дружат уже давно. Торговцы говорят, что Хромой не раз спасал кота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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