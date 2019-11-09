Министр молодежи, спорта и туризма Республики Александр Громаков: Дворец спорта «Дружба» в Донецке могут запустить уже в следующем году

С началом боевых действий в Донбассе произошла переоценка ценностей: теперь здоровый образ жизни не просто тренд, а стиль жизни. Молодые люди занятия спортом ставят во главу угла в достижении успехов в жизни. Об этом и многом другом – в эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» министра молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики Александра ГРОМАКОВА.

Александр ГРОМАКОВ: Здоровый образ жизни - это аксиома на всю жизнь. Фото: Минспорта ДНР

В ПЯТЕРКЕ ЛУЧШИХ

- Александр Юрьевич, часто можно услышать о необходимости вести здоровый образ жизни. Как приобщают к этому на деле?

- Все начинается с семьи, с детского сада. Чтобы привить любовь к занятиям физкультурой с самого раннего возраста, проводим среди воспитанников детских садов увлекательное мероприятие «Дружи со спортом с малых лет». Сначала с ребятишками занимаются в самих детсадах, затем они соревнуются на городских олимпиадах в парке Щербакова, а в финале – на центральном стадионе РСК «Олимпийский».

Эти ежегодные красочные праздники запоминаются не только детворе, но и западают в душу их родителям. Зачастую так и приходит понимание того, что здоровый образ жизни - это аксиома на всю жизнь! Важная ее составляющая – отказ от вредных привычек. Немаловажную роль в этом играет и правильное воспитание в семье.

Здоровый образ жизни - это аксиома на всю жизнь. Фото: Минспорта ДНР

Здоровый образ жизни - это аксиома на всю жизнь. Фото: Минспорта ДНР

- В последнее время набрал популярности комплекс физических упражнений «Готов к труду и обороне» (ГТО).

- Его организовываем для людей, любящих здоровый образ жизни. Нормативы ГТО показывают уровень физподготовки людей разного возраста. Среди дисциплин - бег на короткие и длинные дистанции, метание, наклоны, плавание, подтягивание и поднимание туловища.

Раз в квартал в Республике во всех городах и районах проводится сдача этого комплекса физических упражнений. Каждый человек может прийти и проверить себя. Дети могут сдавать нормы ГТО с 8 лет.

- Знаю, что Вы в пятерке лучших, кто сдавал нормы ГТО в России. Расскажите про эти соревнования.

- В 2017 году я возил большую делегацию из Донецкой Народной Республики на Международный всемирный форум молодежи и студентов в Сочи. Там собралось больше 30 тысяч человек со всего мира, в том числе из России, Франции, США, Англии, Ирана, Турции, Литвы, ЛНР, ДНР и Абхазии.

Наша делегация участвовала во всех мероприятиях, в том числе и в двух спортивных – массовом легкоатлетическом забеге и сдаче российских норм ГТО.

Забег проводился на трассе, где проходят соревнования «Формулы-1». Наши практически все пробежали два километра и еще с десяток ребят, в том числе и я, – четыре километра. Затем вместе с другими восьмью тысячами делегатами сдавали нормы ГТО. Выполняя их в своей возрастной группе, я вошел в пятерку лучших.

В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ ПРОЙДЕТ ПЕРВЫЙ МАРАФОН

- Александр Юрьевич, насколько в ДНР популярны массовые виды спорта?

Здоровый образ жизни - это аксиома на всю жизнь. Фото: Минспорта ДНР

- Сейчас у нас активно развиваются больше 90 видов спорта! Молодые люди из детско-юношеских спортивных школ больше всех на своем примере пропагандируют здоровый образ жизни. 23 тысячи мальчишек и девчонок живут в постоянном тренировочном режиме. Порой их родители, которые вместе с детьми ездят на соревнования, и сами начинают увлекаться спортом. Яркий пример – Светлана Торнева из Горловки. Молодая мама водила свою дочь Яну на каратэ, а потом присоединилась к тренировкам и уже сдала нормативы на мастера спорта!

А нередко дети следуют примеру родителей, которые занимаются спортом. Сейчас в Республике наиболее популярны такие его виды, как баскетбол, бокс, волейбол, борьба, дзюдо, легкая атлетика, плавание, футбол и каратэ.

- В городах и районах раз в месяц проходят легкоатлетические пробеги.

Здоровый образ жизни - это аксиома на всю жизнь. Фото: Минспорта ДНР

- Они пользуются большой популярностью среди жителей, не являющихся профессиональными спортсменами. Легкоатлетические пробеги организуем сразу на несколько дистанций. Впервые бежать комфортно на какую-то небольшую дистанцию (минимальная для взрослых – километр, для детей – 200 метров).

В ДНР бегуны преодолевают трассу протяженность от 10 километров, организуем и полумарафонские забеги на 21 километр. А в следующем году проведем первый марафон – забег на 42 километра! Привлечем любителей бега и с временно подконтрольной Украине территории, ЛНР и России.

Желающим стать участником пробега надо обратиться в Федерацию легкой атлетики.

Здоровый образ жизни - это аксиома на всю жизнь. Фото: Минспорта ДНР

БАССЕЙН – В КАЖДЫЙ МИКРОРАЙОН

- Достаточно ли в Республике спортивных залов, манежей и бассейнов?

- На сегодняшний день у нас 646 спортзалов, 1468 футбольных полей, игровых, беговых площадок и летних тренажерных комплексов, 46 бассейнов. Однако не все они работают. Так, бассейн «Дельфин» в прифронтовом поселке Октябрьский разбит украинскими военными. Сейчас его консервируют, чтобы сохранить чащу и оборудование, и когда закончатся боевые действия запустить с наименьшими потерями. На это средства выделило Правительство Республики.

Здоровый образ жизни - это аксиома на всю жизнь. Фото: Минспорта ДНР

Сейчас не действует и «Донбасс Арена», получившая повреждения из-за боевых действий. У нее взрывной волной от разрыва «Точки-У» в 2015 году вырвана из креплений крыша, накрывающая сам стадион. Теперь необходимы огромные вложения, прежде всего, в обследование уникального сооружения и составление сметы для проведения восстановительных работ.

Те же проблемы и с Дворцом спорта «Дружба». Он простоял практически пять лет в нерабочем состоянии, поскольку в мае 2014 года, когда бои шли за Донецкий аэропорт, там был сильный пожар. Неизвестные пытались ограбить Дворец спорта. Полностью выгорела ВИП-зона, повреждены несущие конструкции крыши. Надеемся, что уже через год «Дружба» встанет в строй. За ее реконструкцию взялся наш партнер – оператор сотовой связи «Феникс».

Также сейчас не работают спортивный комплекс «Олимп» в Шахтерске и Дворец спорта «Локомотив» в Дебальцево. Оба пострадали во время боев. Надеемся, что первый заработает уже к концу этого года, а второй - Донецкая железная дорога в следующем году возобновит реконструировать.

- Каких спортивных сооружений Республике недостаточно?

- Плавательных бассейнов. Правительство в следующем году планирует отремонтировать самый большой бассейн в Республике – Донецкого национального университета, который не работает еще с мирного времени. У нас больше нет ни одного с 50-метровыми дорожками. Не смотря на это, наши пловцы с успехом выступают на соревнованиях. К примеру, в августе этого года сборная ДНР по плаванию привезла из Крыма 25 медалей, из которых 3 золотых, 13 серебряных и 9 бронзовых.

В идеале в каждом микрорайоне должен быть свой бассейн. Убежден, что любым видом спорта надо начинать заниматься именно с плавания.

БЕСПЛАТНО ОБУЧАЮТ 52 ВИДАМ СПОРТА

- Как обстоят дела с бесплатными спортивными секциями для детей?

Здоровый образ жизни - это аксиома на всю жизнь. Фото: Минспорта ДНР

- Секции на безоплатной основе работают в детско-юношеских спортивных школах (таковых у нас 54).Там обучают 52 видам спорта, в том числе 33 – олимпийским. Приглашаем начать тренироваться всех детей!

Единственное, бывает, что секции переполнены. Если до войны не всегда удавалось заполнить те или иные группы, то на сегодняшний день у нас идет отбор. Желающих заниматься больше, чем есть технических возможностей. Сейчас многие стали понимать, что спорт – это подспорье, которое позволит реализовать свой потенциал и стать успешным человеком.

- Многих интересует, сколько раз в неделю надо заниматься спортом?

- 2,5 – 3 часа в неделю – тот минимум, который позволит находиться в тонусе и избежать многих заболеваний. Если хотите поддерживать хорошую физическую форму, то занимайтесь от часа до двух минимум три раза в неделю. Лучше чередовать занятия плаванием, игровыми видами спорта и в тренажерном зале. Это позволит чувствовать себя отлично в любом возрасте.

Здоровый образ жизни - это аксиома на всю жизнь. Фото: Минспорта ДНР

- Как быть тем, у кого мало свободного времени, а они хотели бы находиться в тонусе?

- Всегда можно найти 20 минут утром (для зарядки, пробежки) и 20 минут вечером. Кто этого не делает, сам себя обманывает, что у него нет времени.

- Александр Юрьевич, какими видами спорта занимаетесь Вы и ваша семья?

- Как и большинство мальчишек нашего поколения, в детстве с утра до вечера играл в футбол. С 13 лет занимался вольной борьбой. Потом в институте специализировался на этом виде спорта. В то время в СССР появилось каратэ - изучил и его. И сейчас поддерживаю форму в этом виде спорта, периодически спарингуя с ребятами. Регулярно занимаюсь в тренажерном зале, иногда играю в футбол… Моя супруга занимается фитнесом, иногда бегает со мной кроссы по утрам.

ДОСЬЕ «КП»

Александр Юрьевич Громаков родился 4 сентября 1958 года в селе Лесовка (Селидовский район). После окончания Харьковского педагогического института, где получил квалификацию учителя физкультуры, работал в облспортуправлении. Больше 10 лет (с середины 90-х) возглавлял Федерацию восточных единоборств. Является заслуженным тренером по вольной борьбе и мастером спорта по каратэ.