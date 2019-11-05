Заслуженный артист России Серго Самхарадзе: Животные попадают к нам после таких передряг, что цирк для них – это реальное спасение

В донецком цирке «Космос» идет новая программа. Попасть на представление дончане смогут на протяжении всего ноября. Желающих немало. В кассы цирка выстраиваются очереди. Для военного Донецка – это словно весточка из мирной жизни.

Гвоздем программы, безусловно, является аттракцион «Медведи на буйволах» под руководством заслуженного артиста России Серго Самхарадзе. После одного из выступлений артист согласился на интервью с «Комсомолкой». Общались мы не в гримерке, как это бывает обычно, а в пустом (после представления) зрительном зале под куполом цирка.

– Когда вы говорите о нашем городе, в ваших глазах загорается огонек. Вы не впервые в Донецке?

– Я бываю в Донецке с 1975 года. Сначала я приезжал с родителями, а уже после – как самостоятельный артист. У родителей была программа «Воздушный полет». Столько городов объездили с ней, что и не пересчитать все. Потом были акробаты на буйволах, а после перешли полностью на дрессуру – появился аттракцион «Медведи на буйволах», в 2006 году родители передали его в мои руки.

– Вы все детство провели в цирке?

– Рожденный в опилках. Так раньше говорили о детях цирковых артистов. Сейчас опилок уже нет, все манежи каучуковые. Но смысл остался тот же. У меня вся жизнь связана с цирком. Здесь я провел все детство, научился главным вещам, познакомился со своей будущей женой.

Жена Серго - Лариса Самхарадзе работает в манеже вместе с мужемФото: Никита МАКАРЕНКОВ

– Зачастую зрители уделяют больше внимания медведям. Но ведь и буйволы не так легко поддаются дрессуре?

– Буйволы появились у нас спонтанно. Это животное само по себе очень сложно поддается дрессуре. В прошлом у дрессировщиков не было основательной работы с буйволами, поскольку они тяжелые, немного ленивые и очень строптивые. Это не просто бычки, у которых с каждым трюком повышается послушание и улучшается результат. Нет. Буйволы, если им что-то не понравится или если неправильно что-то сделать, могут и на рога поднять. Это крупное рогатое животное. Даже медведи не являются для них угрозой. В природе часто бывают случаи, когда буйволы отбивали атаки львов на старых, слабых животных и детенышей. Буйволы бесстрашные. Поэтому в дрессуре необходимо обходиться довольно ограниченным набором трюков. Это не должно переходить в какую-то сложную дрессуру, так как это может закончиться неудачей.

– В вашем номере медведи не главные, а напарники буйволов?

– Иначе никак. Мы репетировали все совместные трюки буйволов и медведей с маленького возраста. Только невозможно взять одновременно буйволенка и медвежонка и вести их весь период взросления, потому что медведи гораздо быстрее взрослеют. Только к семи годам буйвол наконец достигает своих размеров и может контактировать с медведем. Медведь – хищник, и для того, чтобы не было эксцессов в работе и репетициях, эти семь лет мы упорно дрессируем буйволов.

С буйволами работают не только с медведями, но и песикамиФото: Никита МАКАРЕНКОВ

– У вас два мишки?

– Три – и все они медведицы. Просто на финале одна медведица испугалась и не села на буйвола. Это была закулисная ситуация – буйволы начали кружить, так что пришлось подстраиваться. Не всегда все бывает ровно, поскольку у нас смешанная группа животных. Почему крупные животные в основном работают по отдельности? Потому что сложно их объединять. Где-то не хватает обслуживающего персонала или помощников дрессировщика. Но, как говорится, в жизни не все по линии бывает, даже компьютеры дают сбои.

– Медведицы каких пород выступают у вас в номере?

– Медведи у нас с 1993 года. Первых нам привезли из милиции – трех медвежат конфисковали у браконьеров и передали нам. Это были бурые кавказские медведи, они не особо крупные, как те, которых вы сегодня видели, другого окраса – дымчато-палевые. Уже поколение поменялось, и сейчас у меня снова три медведицы – одна сибирская, другая уральская, которая выше нас ростом, третья - из Псковской области. У всех разный характер.

– Сколько им лет? Уже в возрасте или еще совсем юные?

– Самой старшей 16 лет. Охотники привезли ее еще медвежонком – ей было всего четыре месяца. Зовут Нина – она у нас настоящая циркачка, умеет делать множество трюков – катается на самокате, жонглирует на ногах. Сейчас мы исключили все эти трюки за ненадобностью в конкретном номере. Коронный трюк Нины - перепрыгивание на галопе со спины одного буйвола на спину другого. Подобное и для человека сложно, хоть люди делают это иначе, чем медведь. Этот трюк у нас с начала двухтысячных годов, и она выполняет его лучше любого другого медведя, всегда стабильно и надежно каждое представление.

Серго Самхарадзе - дрессировщик во втором поколенииФото: Никита МАКАРЕНКОВ

– Остальные медведицы помладше?

– Лора и Гера у нас с 2013 года – им по 6 лет. И они тоже появились у нас совсем неожиданно. В городе Магнитогорске пришел к нам человек и спросил, не хочу ли я забрать медведя? Я был категорически против того, чтобы брать взрослого медведя. Но он сказал, что это медвежонок. Мы приехали посмотреть на него и ужаснулись. Медвежонок был привязан на какой-то частной стройке на цепь, как сторожевая собака, под открытым небом, где у него даже не было укрытия. С ним рядом валялась обглоданная кость, увидев которую я спросил, чем его кормят. Оказалось – вот этой самой костью. А медвежонка категорически нельзя так кормить, ему необходимо поднимать иммунитет.

– Часто владельцы животных, особенно хищников, совершенно не понимают, как с ними нужно обходиться, чем кормить и где содержать.

– Говорят, что в цирке над медведями издеваются и содержание у них ужасное, но никто не знает судьбу этого медведя до цирка! Они же к нам попадают после таких жизненных передряг, что цирк для них – это реальное спасение, где они доживают до самого конца жизни, даже в природе они меньше живут. Когда насильно забирают животное из среды обитания — это ужасно. Особенно в Сибири много медвежат приносят в цирк. Зачастую - из-за пожаров. Медведи выходят к людям за помощью, а их просто отстреливают. Часто медведи умирают от голода в лесах или их съедают волки. Ситуации бывают ужасные. Так вот и мы не знаем, как Лора попала к тому человеку. Он нам сказал, что медвежонка ему подарил знакомый охотник, а к нам он обратился, потому что животное очень быстро растет. Увидев когти – задумался. Лора – уральская – довольно крупная. Не хотел я крупного медведя брать, ведь для смешанных групп животных лучше подходят медведи поменьше, но другого выхода у меня не было.

Медведи ездят не только верхом на буйволах, но и дрессировщиках!Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

– Гера попала в вашу команду последней?

– С ней тоже связана непростая история. Через неделю после того, как мы взяли Лору, нам позвонили. Охотничье хозяйство предложило взять медвежонка. Я не представлял, как его везти, машины у меня не было, но я все-таки полетел самолетом в Санкт-Петербург. Мне рассказали, как охотники увидели медвежонка, который бродил, шатаясь от голода. Не сегодня, так завтра он бы был съеден волками. В очень плохом состоянии Геру привезли в охотничье хозяйство. Когда я приехал туда, она высунула голову из своего домика (круглое окошко) – солнышко такое. Была очень запуганная.

В итоге я ее забрал, договорился с авиакомпанией, и уже через три часа мы с ней долетели в Челябинск, а там меня встретили друзья, и мы довезли ее в Магнитогорск. Я боялся, что она не выживет. По приезду мы поместили ее с Лорой в вольер. Сутки она не ела, потом я принес ей мороженое, поскольку кашу в соске она не взяла – боялась. А с мороженым забилась в уголок и начала есть. Много не стал давать, поскольку холодное и после долгого голодания много нельзя. Так мы ее выходили.

– К ней нужен был особый подход – вы его нашли. Требует ли она особого подхода сейчас?

– Сейчас, особенно к зиме, она наестся и начинает - «это печенье мне не нужно, другое подавай, мед не хочу, если рыбу, то только горбушу – и только филе, чтобы ни хвоста, ни головы не было». Груши она перебирает и ни в коем случае не съест перезрелую. Одним словом – избалованная девушка. У нас как-то буйволы между собой сцепились, и один другому рог немного обломил, а Гера на этом буйволе все время выезжала. Как увидела обломанный рог, посчитала, что буйвол теперь некрасивый, и отказалась на него садиться. Пересела на другого.

Медведи ездят не только верхом на буйволах, но и дрессировщиках!Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

– У других дамочек не такой «королевский» характер?

– Все разные. Лора круглый год готова есть, сколько ни дай – все съест. Но у каждого животного есть свой рацион, перекармливать не нужно. У буйволов тоже - у каждого свой характер, есть и агрессивные, которые и со мной – дрессировщиком – проявляют строптивость. У меня с одним таким был номер – коррида. Это, конечно, цирковой вариант, мы никакие пики не втыкали, просто в конце я его ставил на коленочки, а он делал поклон – финальный аккорд. Но бывало, что буйвол выбрасывал меня и в зрительный зал, ломал и пальцы, и ребра – много было травм. Решил, что уже не стоит показывать этот номер, ведь раньше я был моложе и быстрее, а «мертвых героев моей семье не нужно». Есть и другие трюки, которые даже больше зрителю нравятся.

– Чувствуют ли медведи любовь, которую вы проявляете к ним?

– У них очень большой интеллект. Замечательный баланс – ни один лев не катается на самокате и мотоцикле, не подтягивается на брусьях. У медведей очень большой потенциал. А любовь – конечно. Наша маленькая, которая была самая несчастная, в вольере, бывает, подтягивает меня за ноги и просит посидеть с ней. А ведь, когда она была медвежонком, я с ней больше всех нянчился, она самая хиленькая была. Когда берешь себе медвежат, то на два года про личную жизнь можно забыть. Нужно с ними сидеть с утра до ночи. Сперва это знакомство с ареной, цирковой кухней, чтобы медведь адекватно реагировал на кормежку. С медвежонком гуляешь на улице, идешь с ним в гримерку, если гостиница, в которой мы жили, была расположена близко, то я брал медвежонка с собой ночевать. Я с ними мог в любой дом зайти, на любой машине проехать, на любом такси и в автобусе.

Когда-то у меня был мальчик - Тихон, так мы в Сочи ходили на пляж купаться. А с его сестрой Машей мы и в кино снимались на открытой природе, без намордника. Настолько она была ручная, мне и моей супруге доверяла так, что мы могли подходить, не остерегаясь, хотя всегда нужно быть начеку.

– Медведи, которые были у вас до этого, доживали свой век в цирке или вы их кому-то отдавали?

– Одного медведя пришлось отдать, поскольку нам негде было его возить. Но там, куда я его отдал, у него есть огромный вольер с берлогой, навесом и бассейном. А остальные медведи по возрасту дошли до 25-26 лет. Буйволы тоже живут около 25 лет, а один дожил у нас до 29. Буйволы – стадные животные, в старости мы их особо не задействуем, но им необходимо обязательно выйти на манеж, поскольку все стадо ушло. Даже если он уже едва бредет, то лучше пойдет на манеж, чем останется. Я не приверженец того, чтобы отдавать их куда-то – это уже семья, возможно, многим этого не понять. Бывает, когда медведь становится большим, его куда-то пристраивают. У меня Лора еще год будет расти до семи лет. Я знал, что она будет большой, но мне стало жалко девочку, когда я увидел ее содержание. Мы никуда не собираемся ее отдавать.

Серго Самхарадзе - дрессировщик во втором поколенииФото: Никита МАКАРЕНКОВ

– Недавно в России на дрессировщика напал медведь. Как вы считаете, почему это могла случиться?

– В России появилось очень много шапито. Много людей приезжают из соседних республик – это совсем другие люди. Чтобы быть дрессировщиком, недостаточно три года порепетировать с медвежонком. Это же медведь! Он может через пять лет совсем по-другому себя повести. И со временем наработка десятилетиями позволяет заранее контролировать ситуацию, но опять же - легче работать с одним медведем. Второй момент: у нас на Руси в старину часто на рынках медведей водили на веревочке, заставляя плясать перед толпой. Не было никакой школы дрессуры – человек просто брал медведя и пробовал чему-то его научить. Есть еще и такие «самородки», которые мнят себя дрессировщиками. К примеру, тот, кто нам отдавал Лору. Он сказал, что она дрессированная. Я спросил: «Что же она умеет делать?» - «Вставать на задние лапы!» На самом же деле это природное умение медведей. И такие вот люди считают себя дрессировщиками.