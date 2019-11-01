Зеленский сравнивает процесс мира в Донбассе с нейрохирургией и канистрой с бензином

На форуме в Мариуполе 30 октября Владимир Зеленский заявил о трех этапах действий по Донбассу.

Первый – это завершение горячей стадии и прекращения огня. - Все это очень сложный и очень чувствительный нейрохирургический процесс. Это как держать спички у открытой канистры с бензином. Одно опрометчивое движение, неверное заявление может все перечеркнуть и восстановить горячую стадию конфликта, – сказал новый президент.

Второй шаг - примирение людей и поиск консенсуса. Зеленский считает, что важным является роль медиа и риторики, которую эти медиа применяют. Тема Крыма вообще отсутствует в крупных масс-медиа, а упоминания о людях на Донбассе преимущественно связаны с войной.

Третий этап – это реинтеграция. По словам Зеленского, для ее успешности стратегия государства должна включать четыре составляющие: прозрачность и публичность, консенсус, реализм и имплементация. То есть Украина должно воплощать стратегии в жизнь и показывать реальные шаги и реальные результаты. А еще этот план будут широко обсуждать. Только если исключительно в соцсетях, то вряд ли радикалы будут соблюдать консенсус хоть для видимости. Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко так прокомментировал ситуацию:

- План Зеленского - лишь слова, лишенные конкретики действий. Если ВСУ перестанут стрелять - это хорошо, но как из этого вытекает все остальное? Примирение людей, поиск консенсуса как второй этап вызывает только вопросы. консенсуса с Билецким? слюдьми, которые считают жителей Донбасса животными и цепляли в АТО шеврон "рабовласнык"? Которые демонстрируют истерическую ненависть в соцсетях и по ТВ? В Украине существует бытовая дискриминация даже тех, кто уехал жить туда и сам ненавидит непризнанные республики. Об этом говорит даже радио "Свобода"., признают это и грантоеды, сидящие на подачках Запада. Пять лет укроСМИ насаждали ненависть, а тут внезапно консенсус - такого не бывает в реальной жизни. Разве что в сериале про вымышленного президента Голобородько.