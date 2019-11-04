«Планы А и Б» для Донбасса: Что Зеленский предложит Нормандской четверке

Разведение войск в Золотом и, как ожидается, в Петровском открывает путь к встрече лидеров Нормандского формата. Вероятно, что на саммите России, Украины, Германии и Франции будет обсуждаться особый статус Донбасса. По крайней мере, Киев намерен предложить эту тему. Тем более, что срок действия нынешнего закона об особом статусе истекает в конце года. Команда Зеленского намерена после саммита изменить его и рассматривает несколько вариантов.

- Все зависит от того, как пойдут переговоры на встрече Нормандской четверки, - говорит донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – Поэтому в Офисе президента прорабатывают несколько сценариев. По понятным причинам, их не озвучивают. Судить можно по отрывочным заявлениям политиков. Картина вырисовывается следующая.

Существуют некие планы А и Б. «План А» подразумевает предоставление Донбассу особого статуса на новых условиях и интеграция его в состав Украины. А «план Б» - официальная заморозка конфликта вплоть до изоляции республик Донбасса.

ВСЕОБЩАЯ АМНИСТИЯ ОТМЕНЯЕТСЯ

В новом законе об особом статусе хотят отказаться от всеобщей амнистии для участников конфликта. Вместо этого будут разработаны другие условия амнистии, а также поголовная люстрация населения. Также собираются убрать пункты о «народной милиции» из числа местных граждан и особый порядок назначения руководителей правоохранительных органов.

Таким образом, ополченцам и силовикам не светит освобождение от уголовной ответственности. Под нее попадут и чиновники. С учетом семей речь идет о репрессиях для сотен тысяч людей.

- Неужели в Киеве думают, что эти люди словно овцы будут ждать, когда с ними расправятся, - отмечает донецкий политолог. - Да и Россия не допустит резни. Это не раз подчеркивал Владимир Путин. К тому же Киев обязан согласовать с ДНР и ЛНР закон об особом статусе до его принятия Верховной радой.

Зато у Зеленского планируют оставить положения о языковом и культурном самоопределении, социально-экономической поддержке региона, добавить пункты об инвестициях, а также отменить экономическую и транспортную блокаду региона.

- Положения о языковом и культурном самоопределении не будут реализованы. Процесс украинизации в любом случае продолжится. Может не таким быстрыми темпами, как в самой Украине, - считает Дмитрий Кузьменко. – Достаточно наглядно это видно на территории Донбасса, которая подконтрольна Киеву. Уже при президенте Зеленском принято решение о закрытии в следующем году всех русскоязычных школ.

Политолог сомневается и в бурном экономическом росте Донбасса.

- Киеву не нужен экономически сильный Донбасс, - говорит Кузьменко. – А иностранные инвестиции попросту разворуют.

И еще один ключевой вопрос – контроль над границей.

- Россия вряд ли согласится, что там будут стоять украинские военные и пограничники. Это чревато размещением структур НАТО в самой близости от российской территории. Возможно обсуждение темы миротворцев или миссии ОБСЕ, - считает политолог. – Но и к вводу миротворцев в Донбасс Москва относится негативно.

Зеленский может в угоду националистам и партии войны в США построить стену и полностью изолировать Донбасс. Фото: Пресс-центр штаба ООС

ЗАМОРОЗКА КОНФЛИКТА ПО «КИПРСКОМУ СЦЕНАРИЮ»

О «плане Б» заговорили с подачи министра иностранных дел Вадима Пристайко. Глава украинского МИД говорил о «кипрском сценарии» заморозки конфликта и вводе миротворческой миссии в Донбасс. Но опять-таки на вариант с миротворцами не согласится Россия, а без ее одобрения решение не примет Совет безопасности ООН.

Поэтому в Киеве рассматривают некую упрощенную версию «кипрского сценария». Это создание «стены» под присмотром миссии ОБСЕ и с полной изоляцией республик Донбасса. Кстати, на закрытой встрече с ветеранами АТО Зеленский сказал, что если за год ситуация не разрешится, то он готов построить «вал».

- Зеленский на случайно называет срок – один год, - отмечает Дмитрий Кузьменко. – 3 ноября 2020 года в США пройдут президентские выборы. И будет известно: останется ли Трамп, или в Белый дом войдет «демократ» типа Байдена. От этого будет зависеть и политика Украины в отношении России, и ситуация с конфликтом в Донбассе. Думается, что команда президента Украины на протяжении года будет придерживаться каких-то половинчатых шагов, и даже может заморозить конфликт на год. Правда, без создания «стены». Этого не позволит Европа.