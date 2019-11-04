Известный донецкий поэт Владимир Скобцов: Успей сказать: "За пацанов!" у смерти в лапах

Известный донецкий поэт и бард, который ведет и работу на патриотическом фронте, рассказал "КП" о том, почему нам всем нужно помнить о 4 ноября:

- Который век идёт большая война, война с Россией. Который век Россию хотят уничтожить как государство. Государство невозможно без народа, народ невозможен без единства и самосознания.

В 1612 году ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского дало отпор польским захватчикам. 4 ноября был объявлен царём Алексеем Михайловичем праздником Казанской Божией матери и Днём избавления от Смутного времени.

Смутное время, не совсем удачно названное историками "крестьянской войной", было на самом деле тяжелейшим кризисом государства Российского, усиленным интервенцией того самого, что сейчас называют НАТО.

День народного единства это праздник освобождения не только от иностранных захватчиков, но и от партнёров с пониженной социальной ответственностью.

В тёмные времена, периодичность которых постоянна, народ перестаёт быть абстрактным понятием и превращается в людей, любящих Россию больше своей жизни. Именно они сшивают суровой нитью разорванное на куски Отечество. Сделать это крайне непросто. И удалось немногим. Это и есть наши герои. Сегодня в один ряд с защитниками Отечества от носителей европейских ценностей фашизма стали защитники Донбасса. Слава и поклон этим героям!

Как 9 мая стал Днём Победы для всех людей совести, так и 4 ноября - День народного единства свят для всех русских людей. Ничего нет священней, чем сохранить страну, державу и народ.

4 ноября это подтверждение того, что белорусы, малоросы, великоросы – братья одного, русского корня. И как бы нас сегодня ни разделяли, русский мир простирается на всех, говорящих на русском языке и помнящих нашу общую, великую историю, какой бы национальности мы ни были.

С праздником, Россия, мы с тобой!

ЧАС БЕССМЕРТЬЯ

Сюжет "За родину!" не нов,

не бабы плакать,

успей сказать: "За пацанов!"

у смерти в лапах,

в стране, помноженной на ноль,

под братских свист пуль,

от диалектики такой Карл Маркс присвистнул.

Врагу не сдавшийся Варяг,

сдан за бутылку, кто за пятак,

а кто за так, кого в Бутырку.

Былых побед отцовский флаг под смех на тряпку,

в аду на радостях аншлаг,

аж Гитлер крякнул.

Любовь Иуды пригубя,

во тьме бессилья навеки верящим в тебя молись, Россия.

Где на часах бессмертья час,

стоит без смерти в чертей не верящий Донбасс и дохнут черти.