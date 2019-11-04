Федерацию косики-каратэ ДНР возглавил чемпион мира Евгений Миронов

Федерацию косики-каратэ ДНР возглавил 26-летний ученик безвременно ушедшего основателя этого вида спорта в Донбассе Леонида Тимохина – Евгений Миронов, которого он тренировал с шестилетнего возраста. Нового президента избрали на общем собрании.

Евгений - обладатель Кубка мира на Окинаве в 2006 году, ближайший соратник Леонида Тимохина по тренерской работе. Сейчас он лично тренирует сборную Донецкой Народной Республики по каратэ перед чемпионатом России, который пройдет в Ногинске Московской области 23-24 ноября.

- Всецело занят подготовкой достойной сборной: тренирую 25 бойцов, - рассказывает «КП» Евгений Миронов. – Одна из наших целей - выступить большой командой под флагом Донецкой Народной Республики в Японии уже в следующем году.

На сегодня в Федерации косики-каратэ больше 500 спортсменов. Они проводят поединки в полный контакт, но благодаря защитной экипировке травматизм в этом виде спорта снижен до минимума. Почетным президентом федерации является Герой ДНР Ахра Авидзба (Абхаз). Он помогает в организации поездок на соревнования.