2019-10-30T13:42:28+03:00
Политика

Учительница из Донецка: «Мы давали уроки под обстрелами, а теперь слышим, что животные?»

Ответ активисту Дроздову из фронтового города
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Школу на Привокзальном обстреливали, но учителя шли на работу каждый день. ФОТО:.capital.uaШколу на Привокзальном обстреливали, но учителя шли на работу каждый день. ФОТО:.capital.ua
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Киевский журналист и общественный деятель, активист, выступающий на ток – шоу, Остап Дроздов сравнил жителей Донбасса с "животными". С таким заявлением он выступил в эфире украинского Пятого канала.

Дончане резко отреагировали на такое заявление. Вот какой ответ дала «КП» учительница русского языка из школы, которая в 2015 – ом пережила несколько обстрелов. Тогда учителя мастерили фанеру на окна и поддерживали учеников на дистанционке. Вплоть до того, что задания выкладывались на столе в холле школы. У кого не было связи – приходили и брали задания.

- Было тяжело! Я стояла под обстрелом, и ждала, когда мне ученик откроет дверь. Но мы не останавливались, уроки шли. И вот теперь я слышу, что мы животные! Знаете, в оккупированных ВФУ Авдеевке на стене разрушенной войной многоэтажки так называемые активисты создали мурал. Портрет педагога с многолетним стажем. Дроздову и им подобным не плохо бы вспомнить азы истории. На Украине всегда жили представители разных народностей, и говорили они на разных языках. Сам украинский язык, как язык народа, до сих пор сильно варьирует на пространстве от Харькова до Ужгорода. И региональные различия всегда были сильны, - говорит учитель ОШ № 51 Оксана Клименко. – Не знать историю как раз свойственно животным. И они не виноваты. Но злоба, ярость, брызги слюны, демонстративное попрание гуманизма заставляет вспомнить евангельское – «Не мечите бисер перед свиньями!» Дороздов и им подобные – перестаньте стрелять, и оставьте в покое! Мы сами решим – как жить, и на каком языке говорить.Украинские патриоты, кстати, тоже демонстрируют попрание норм культуры. Им все ни почем! Они это считают признаком своей силы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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