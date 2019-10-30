Политолог Николай Рагозин: «Разведение может и состоится – Зеленский захочет отомстить нацбатам, которые ни в грош его не ставят»

Как сообщалось ранее, вчера в Золотом началось разведение сил и средств. Верней, Украина все-таки выпустила белую ракету в знак того, что готова к разведению. В свою очередь ЛНР также выпустили шестую или седьмую ракету. Сигналом о фактическом начале разведения по договоренности сторон должна послужить ракета зеленого цвета. Дойдет ли дело до зеленой ракеты и состоится ли это разведение, «Комсомолке» рассказал заведующий кафедрой социологии и политологии ДонНТУ, кандидат философских наук Рагозин Николай Петрович

- Думаю, что какое-то частичное разведение будет. В свете последнего визита Зеленского в Золотое, который показал всему миру, что нацбаты его ни в грош не ставят. Именно это может его подвигнуть на то, чтобы вышибить их из Золотого. Но, думаю, это не конец кампании по разведению, это битва самолюбий, в которой, может быть, Зеленский и одержит какую-то локальную местную победу. Может он даже заставит вывести этих ребят из Золотого. Но это не означает, что они не могут войти в другие пункты разведения. Нацбаты запросто могут устроить какую-то массовую акцию против разведения.

- Получается, минские и разведения тормозят нацбаты?

- И Украина в целом в ближайшее время минские выполнять не будет. Почему? Потому что они собираются выждать время до президентских выборов в штатах. После выборов станет понятно останется ли там прежняя администрация при Трампе, которому наплевать на Украину, или же придут их давние покровители – демократическая партия. Тогда они смогут продолжать всю эту игру на нервах у российского руководства, и, соответственно, и наших республик. Потому что они поняли, что выполнение минских соглашений означает начало конца Украины. Стоит дать особый статус Донецку и Луганску, как этого же статуса потребуют и другие области, и в первую очередь – Западная Украина. Поэтому они будут максимально тянуть время.

- А какие действия предпримет Россия?

- Если говорить о другой стороне, о России, то, похоже, что Россия прекрасно понимает, что с Украиной ни о чем договориться нельзя. В 2021 году решится вопрос с транспортировкой газа, через территорию Украины по европейским стандартам. Не в соответствии с контрактом на десять лет, когда Россия была вынуждена субсидировать Украину. А так, чтобы Россия была свободна – захотела - заключает контракт на какую-то одну прокачку газа, не захотела – не заключает, в зависимости от того надо ей это или не надо, есть в этом экономический или политическая целесообразность, или нет. Думаю, что игра вокруг минских соглашений продлиться еще год. Но она идет к своему логическому завершению, потому что становится все более и более теряется иллюзия, что из Украины может получиться какое-то приличное государство, с которым можно соседствовать. Уже не только Россия, но и другие страны поняли, что государство Украина должно быть демонтировано окончательно.

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