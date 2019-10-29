«Мира не будет?»: На переговорах в Минске по Донбассу спецпредставителем ОБСЕ может стать «ястреб» Роберт Серри

Начало разведения сил в Золотом дало надежду на будущее урегулирование конфликта в Донбассе. Но не стоит питать больших иллюзий, что путь этот будет прямым и последовательным, как все пункты Минских соглашений. Именно вокруг очередности выполнения договоренностей сейчас развернулась самая настоящая война. Причем Киев может в скором времени получить на переговорах мощную поддержку со стороны ОБСЕ.

В конце октября завершается работа австрийского дипломата, специального представителя председателя ОБСЕ в составе Трехсторонней контактной группы по реализации Минских соглашений Мартина Сайдика. Его позиция всегда была взвешенной и последовательной. Сайдик считал Минские соглашения единственным реальным путём урегулирования конфликта и выступал за единую позицию всех сторон в отношении возможного ввода в Донбасс миротворцев. Он старался быть объективным и не подыгрывал украинской стороне.

Сейчас Киев настойчиво предлагает на смену Сайдику голландца Роберта Серри. Он одним из первых еврочиновников поддержал государственный переворот на Украине в 2014 году.

- Серри – большой друг Киева, - комментирует известный украинский блогер Игорь Миртовский. - Он был первым послом Нидерландов на Украине после объявления независимости. А в 2014 году господин Серри в роли спецпредставителя генсека ООН поддержал переворот в Киеве - причем сделал это от имени всей Организации Объединённых Наций. «Я приехал выразить вам поддержку от всего мирового международного сообщества. Международная общественность готова оказать Украине эффективную и реальную помощь», — сказал он во время встречи с Александром Турчиновым - одним из руководителей свержения законно избранного президента Виктора Януковича.

После этого постпред США Саманта Пауэр по итогам встречи членов Совета Безопасности ООН и постпреда Украины предложила направить Роберта Серри во главе международной посреднической миссии в Крым «для снятия напряженности и начала диалога». Правда, диалога с крымчанами у Серри не вышло, а постпред Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин выступил против навязывания Крыму международной миссии.

- В отношении Минских соглашений Роберт Серри не раз заявлял о необходимости их неукоснительного выполнения. Но при этом дипломата не устраивал порядок пунктов соглашения. Не правда ли, подобная «ревизия» очень придётся по духу президенту Зеленскому? – отмечает Миртовский. – К тому же Серри - большой сторонник миротворческой миссии ООН в Донбассе. Его позиция совпадает с американской. И при назначении Серри на роль главного координатора от Европы о мире можно забыть. В свое время подход голландского дипломата к разрешению Ближневосточного кризиса ничем не помог страдающим народам Палестины и Сирии. Спецпредставитель всегда следовал в фарватере американских взглядов на «мир» в азиатском регионе. Теперь, цепкая рука Вашингтона хочет добраться и до урегулирования конфликта в Донбассе.

Желание украинской стороны продвинуть на пост главного «миротворца» от Европы Роберта Серри вполне объяснимо: Киев не может и не хочет выполнять Минские соглашения и ищет себе союзников для разрушения договоренностей. Голландец в этом деле большой спец. Можно сказать – номенклатура по завязыванию конфликтов в тугой узел.