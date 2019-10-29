Жизнь продолжается: В прифронтовом поселке под Горловкой за последние месяцы появилось несколько новорожденных

В воскресный день волонтеры Международной группы «Москва-Донбасс» вручили икону Благовещения Горловскому храму, разрушенному Украиной прямым попаданием в 2014 году и возводимом сейчас архангельскими мастерами. Иконописцы из Мстеры писали ее специально для этого храма.

Только в октябре волонтерами привезены иконы, специально созданные для разрушенных войной храмов: Иверского монастыря, Свято-Игнатьевского храма Донецка, а также Благовещенского храма Горловки. Всего же за этот год в рамках проекта «Нерушимая стена» переданы в дар почти 60 икон для различных храмов республики, молитвенных комнат воинских частей, больниц.

Но задерживаться мы не можем – нас ждут жители поселка Гагарина. Это самая окраина Горловки, тихо там не бывает никогда, при этом в поселке полно народа и немало детей. Часто они и спят, и играют, и уроки делают в подвале, дверь в который всегда открыта. Постоянное чувство опасности, необходимость выживать сплотили людей, и они тут живут одной дружной коммуной: вместе еду готовят, вместе детей воспитывают, вместе и последствия обстрелов устраняют. И друг за друга переживают.

Один из домов в поселке Гагарина.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Один из домов в поселке Гагарина.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Юля, у нас радостная новость, - позвонила мне месяц назад одна из жительниц этого поселка – Елена Дерюга. – В двух семьях детки родились – девочка Валерия, мальчик Алексей. Еще одна женщина беременна. Может скажешь волонтерам, что помощь нужна. Да и другим семьям – тоже. У нас же полно многодетных. Да ты сама видела!

Вот здесь прячутся от обстрелов Украины мирные жители.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Конечно, видела. В свой последний приезд в этот поселок мы беседовали с беременной Инной как раз в том самом подвале – среди запасов дров и кроватей, стоящих вдоль стен.

Дети "красной зоны".Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Мечтали с мужем о втором ребенке, доченька у нас уже есть. Все думали отложить эти мечты, когда война окончится. А она, проклятая, все не оканчивается, - говорит Инна, обхватив свой большой живот. – А годы-то идут. Когда рожать потом? Вот и решилась.

Весть о том, что требуется помощь в прифронтовой поселок передаю руководителю волонтерской группы «Москва-Донбасс» Елене Романенко и дело начинает двигаться. К волонтерам присоединяется штаб по работе с прифронтовыми районами. Генератор для школы, 16 продуктовых наборов, детское питание, несколько мешков с детской одеждой – вот результат их первой совместной акцией.

Продуктовые наборы, детское питание, несколько мешков одежды и генератор - итог совместной акции группы "Москва-Донбасс" и штаба по работе с прифронтовыми районами.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Сегодня мы привезли помощь многодетным семьям, матерям-одиночкам и семьям, где дети находятся под опекой. Узнали о том, как им непросто и не смогли остаться в стороне. Это наша первая совместная акция со штабом по работе с прифронтовыми районами, - рассказывает Елена Романенко. – Пусть эта помощь хоть немного облегчит жизнь людей.

Волонтер Юлия Гончарова раздает помощь жителям "красной зоны".Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Встречу организовали возле школы, где и собрались мамы с детьми.

- Сейчас в нашей школе учатся 106 деток, в том числе жители этого поселка, - говорит директор школы Евгения Бугорская. – А до войны школьников было около трехсот.

Рядом с этой школой тоже падали снаряды – детвора тут к этому привычная, знают, где убежище и когда нужно туда бежать.

- Только вчера прилетел разрывной снаряд, как раз рядом с нашим подвалом, - отвечает Елена Дерюга на мой вопрос, как обстановка. – Приезжали МЧС, тушили пожар. Это не жизнь, а выживание. Никогда не знаешь, где упадет в следующий раз.

В прифронтовом поселке множество детей.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Только поставили окно, еле денег насобирали, как две недели назад оно вылетело от очередного обстрела. Хорошо хоть в этот момент дети купались, иначе бы ранения не избежать. И вот как жить? – спрашивает, не ожидая от нас ответа, одна из мамочек с коляской. – К нам даже педиатры сюда боятся ездить, просят, чтобы мы сами к ним с детьми приезжали. А мы с роддомов сразу вернулись в свои подвалы.

Елена Романенко с жителями поселка шахты Гагарина.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Волонтеры раскладывают привезенную помощь, и она занимает несколько столов. В каждый продуктовый набор входят несколько видов круп, тушенка, консервы, подсолнечное масло, сахар, чай, а еще стиральные порошки, мыло и шампуни. Для семей с малышами доставлен целый ящик детского питания.

Все это результат помощи неравнодушных жителей России.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Огромное спасибо и волонтерам, и штабу, что не забываете нас, - говорит Елена Дерюга. - Все это здесь ох как надо – работы в поселке нет, выживают жители очень непросто.

А волонтеры и штаб спешат уже в другую школу Горловки, чтобы доставить туда генератор.

И вот во всей этой деятельности группы «Москва-Донбасс» сложно сказать, что первостепенней и важнее: иконы, которые доставляют волонтеры в храмы Донбасса в рамках проекта «Нерушимая стена» или же продукты питания для жителей «красных зон». Важно все. Особенно осознание того, что Россия не отвернулась от Донбасса, вот она здесь - в лице ее граждан, практически на передовой, в считанных метрах от опасности. Кто бы что ни говорил. А это все равно, что встать рядом и взять за руку.

Инна с дочкой Алиной и 2-х месячным Алексеем в коляске хотят только одного - мира.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

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