Хэллоуин в Донецке 2019: Будут ли дончане отмечать праздник из чужой культуры

Совсем скоро Хэллоуин в Донецке 2019. Этот праздник уже давно перестал ассоциироваться с чем-то мистическим и потусторонним. Отношение к нему у нашего населения неоднозначное. Нужен нам Хэллоуин или же нет – в этом разбиралась «Комсомолка».

Нам чужого не надо

Несмотря на то, что Хэллоуин признается во многих странах мира и по праву называется международным, далеко не все считают такую популярность оправданной. И главная причина этой позиции – желание сохранять собственную культуру, а не перенимать чужую.

— Это очень интересный праздник, особенно для детей, которые заграницей, как правило, переодеваются в жуткие образы, веселятся, и собирают сладости. Но у нас, как я считаю, он не уместен, потому что это культура совершенно другой страны. Это как если бы дети в других странах ходили колядовать, как мы, - говорит жительница Донецка Людмила Авалян.

Маленькие ведьмы и юные дракулы тоже хотят праздника. Фото:readytospeak.ru

Таким образом, многие считают неправильным и даже несправедливым тот факт, что мы с радостью принимаем традиции других народов, в то время как наши собственные постепенно исчезают. Хотя, с другой стороны, такая тенденция касается практически всех сфер жизни, а не только культурной. Можно ли с этим бороться и нужно ли – другой вопрос. В конце концов, не все считают подобные заимствования проблемой.

— Я отношусь к Хэллоуину нейтрально. Сама не праздную, но ничего плохого в том, что его празднуют здесь, не вижу, - рассказывает студентка Виктория Кулинич. - К нам приходит много модных слов и вещей из-за рубежа и все это довольно быстро у нас усваивается, поэтому я не понимаю такой негатив вокруг этого праздника. Конечно, у Хэллоуина есть своя история, обычаи и традиции, если копнуть глубже, но наш народ его празднует не в традиционном смысле. Мне кажется, для молодежи это просто возможность сделать крутой грим, подобрать наряд и повеселиться. Никто этому не придает особого значения и даже не расскажет и половины фактов о празднике.

Используем не по назначению

Конечно, сегодняшнее восприятие Хэллоуина отличается от его первоначальной цели. И, тем не менее, именно его происхождение зачастую становится ещё одним камнем преткновения.

— В основном, Хэллоуин сейчас отмечает молодёжь. Наше поколение было воспитано несколько иначе и тогда он не имел популярности среди славян, - вспоминает Станислав Пеньковский. - Конечно, человеку русского менталитета свойственно перенимать традиции других культур. Но я не воспринимаю данный праздник точно так же, как и День Святого Валентина. Дело в том, что Хэллоуин имеет языческие корни, он зародился в кельтских племенах. Я не считаю правильным то, что православный человек отмечает языческие праздники. Для нас он абсолютно не актуален, разве что — на потеху молодёжи.

Повод погулять и развлечься - так считают молодые. Фото: izhlife.ru

Действительно, история этого празднества началась более двух тысяч лет назад на территории современной Великобритании. Древние кельты, проживавшие там, особым образом провожали светлый летний сезон, встречая темную и холодную зиму. Хотя назвать кельтский Самайн, так называемую праверсию Хэллоуина, праздником – в полном смысле этого слова нельзя. Это был обряд, отпугивающий потусторонних сущностей, которые в эту пограничную ночь (с 30 октября на 1 ноября по нашему календарю) проникали в наш мир. Исходя из этого, многие не видят необходимости Хэллоуина в современном обществе.

Личный выбор каждого

Да, мы языческим богам не поклоняемся и жертвы не приносим. Лишь традиция надевать отпугивающие духов страшные костюмы осталась. Но и ее используют для развлечений. Исходя из этого, можно сказать, что и сам Хэллоуин у нас имеет мало общего с древностью, скорее уж с мистическими и фантастическими фильмами, которые, в свою очередь, среди молодых людей пользуются большой популярностью.

— Конечно, я положительно отношусь к Хэллоуину, ведь это довольно весёлый праздник. Обилие конкурсов, разномастных костюмов и крутых гримов создают сказочную и местами жуткую атмосферу. Я считаю, что молодежи не помешает в такие тяжелые времена немного отвлечься, - считает студент Владислав Козлюк.

В любом случае, Хэллоуин – это не обязательство, но и не запрещенное действие. Праздновать его или не праздновать – личный выбор каждого и зависит он, в первую очередь, от восприятия.