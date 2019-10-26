2019-10-26T18:41:13+03:00
Общество

Эпидемия гриппа в ДНР 2019-2020: Бесплатные прививки от гриппа смогут сделать 100 тысяч человек

Эпидемия гриппа в ДНР 2019-2020 ожидается высокой интенсивности, сезонная вакцинация продлится до 15 декабря
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В больницах по месту жительства прививают всех желающихВ больницах по месту жительства прививают всех желающихФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Эпидемия гриппа в ДНР 2019-2020 возможна уже в конце ноября. В Донецкой Народной Республике началась противогриппозная прививочная кампания. Бесплатной вакциной могут воспользоваться 100 тысяч человек из групп риска. Об этом «Комсомолке» сообщила ведущий специалист отдела профилактики инфекционных заболеваний Республиканского центра санэпиднадзора Татьяна Филиппова.

- В первую очередь обращаться в больницу нужно тем, кто по роду своей деятельности контактируют с большим количеством людей, - рассказывает Татьяна Ильинична. - Это врачи, учителя, работники сферы обслуживания, военнослужащие. Еще одна группа – пациенты с хроническими недугами. Вирусы гриппа в их организме могут вызвать серьезные осложнения и даже привести к смерти. Речь идет о больных с ожирением, сахарным диабетом – любой эндокринной патологией. Не менее опасны вирусы гриппа для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами дыхательной системы. В группе риска и беременные.

Иммунитет вырабатывается за две недели у 75-95 процентов тех, кому сделан профилактический укол. Примечательно, что входящие в вакцину вещества делают организм устойчивым к другим инфекциям. Так, если привитый человек загриппует, то заболевание перенесет легче и без осложнений.

Перед вакцинацией обязательно осматривает врач. При температуре тела больше 37 градусов ее откладывают. После прививки надо полчаса побыть под наблюдением медработников.

ВАЖНО!

КАК ОТЛИЧИТЬ ГРИПП ОТ ПРОСТУДЫ

«КП» узнала у донецкого инфекциониста Татьяны Филипповой.

Обычная простуда начинается постепенно, со слабости и небольшой температуры в течение нескольких дней, а симптомы гриппа развиваются стремительно. Важно уметь отличить небольшую простуду от заболевания, требующего немедленного обращения к медикам-специалистам.

ОРВИ легче переносится и не требует приема антибиотиков Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

ОРВИ легче переносится и не требует приема антибиотиковФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Респираторка начинается изподволь, - рассказывает Татьяна Филиппова. - Побаливает горло, заложен нос, может быть конъюнктивит (аденовирусная инфекция дает одностороннее воспаление – слезится один глаз). Температура субфебрильная - больше 37 градусов, общее недомогание.

Грипп всегда начинается остро. В первые же сутки температура поднимается до 40 градусов и выше. Человека бьет в ознобе, лихорадит, появляются ломота в теле, боль в суставах и мышцах. Также для гриппа характерна боль в глазных яблоках (больно смотреть вверх, вниз, в стороны). На вторые сутки к этим симптомам присоединяется кашель. Надсадный, мучительный с хрипами. Насморк появляется только на вторые или третьи сутки. Могут начать болеть уши.

- В таком состоянии люди выпадают из рабочего процесса, - говорит Татьяна Ильинична. - С указанной симптоматикой категорически не рекомендую идти в больницу, надо вызвать участкового, семейного врача или терапевта на дом. Если заболевший вовремя не обратится за медпомощью, то у него возникнут серьезнейшие осложнения.

В первую неделю формируется вирусная пневмония, зачастую двусторонняя. А она плохо поддаются лечению. У беременных, больных сахарным диабетом, ожирением, с хронической патологией дыхательной системы (бронхиты) эти пневмонии нередко приводят к летальному исходу. Коварство гриппа в его непредсказуемости.

ИСТОЧНИК KP.RU

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