2019-10-24T20:46:47+03:00
Общество

"Три цвета сплелись. В них вся наша жизнь": В Республике 25 октября будет отмечаться День Государственного флага ДНР.

"Комсомолка" первой узнала о главной песне этого праздника, которую написали наши известные земляки
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Авторы песни - Владимир Скобцов (слева) и Михаил Хохлов. ФОТО: Личный архив Владимира СкобцоваАвторы песни - Владимир Скобцов (слева) и Михаил Хохлов. ФОТО: Личный архив Владимира Скобцова
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Образование Донецкой Народной Республики неразрывно связано с утверждением ее флага - черно-сине-красного триколора с изображением Государственного герба и надписью «Донецкая Народная Республика» в две строки.

Под этим знаменем народ непокоренного Донбасса совершает свои боевые и трудовые подвиги, отстаивает право на жизнь и свободу, право говорить на родном языке и чтить своих героев.

25 октября на площади Ленина в Донецке пройдет торжественное праздничное мероприятие, на котором впервые прозвучит песня, посвященная флагу ДНР - "Знамя Республики".

Песню написали композитор, автор гимна Донецкой Народной Республики, заслуженный работник культуры ДНР, кавалер ордена Республики Михаил Хохлов и поэт, член совета правления Союза писателей Донецкой Народной Республики, член Союза писателей ЛНР и Республики Крым Владимир Скобцов.

Созданная этими же авторами, песня "Вперед, молодая Республика!" также прозвучит на главной площади города. Соавторство поэта Владимира Скобцова и композитора Михаила Хохлова уже стало знаковым для Республики: песня наших выдающихся земляков "Не измени своей земле" в исполнении Алексея Аносова получила специальный приз имени Иосифа Кобзона на фестивале патриотической песни "Красная гвоздика" в Колонном зале Дома Союзов в Москве.

В этом году в честь празднования Дня флага жителей и гостей Города-Героя Донецка ожидает насыщенная концертная программа.

А вот и текст этой песни, которую нам предоставили авторы. "Комсомлока публикует это первой!

ЗНАМЯ РЕСПУБЛИКИ

Мы прошли через стужу и пламя,

Отстояли Отчизну свою,

Мы подняли Республики знамя

В нашем гордом шахтёрском краю.

Припев: Три цвета сплелись

В них вся наша жизнь

Как символ любви и борьбы

На флаге,взметнувшимся ввысь

Три цвета нашей судьбы

В час победы и в час испытаний

Мы с Россией в едином строю,

Развевайся Республики знамя

В нашем гордом донецком краю!

Припев: Три цвета сплелись,

В них вся наша жизнь,

Как символ любви и борьбы,

На флаге,взметнувшимся ввысь три цвета нашей судьбы.

Мы судьбу свою выбрали сами,

Мы свободу добыли в бою,

Развевайся Республики знамя

В нашем славном донецком краю!

ИСТОЧНИК KP.RU

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