"Три цвета сплелись. В них вся наша жизнь": В Республике 25 октября будет отмечаться День Государственного флага ДНР.
Образование Донецкой Народной Республики неразрывно связано с утверждением ее флага - черно-сине-красного триколора с изображением Государственного герба и надписью «Донецкая Народная Республика» в две строки.
Под этим знаменем народ непокоренного Донбасса совершает свои боевые и трудовые подвиги, отстаивает право на жизнь и свободу, право говорить на родном языке и чтить своих героев.
25 октября на площади Ленина в Донецке пройдет торжественное праздничное мероприятие, на котором впервые прозвучит песня, посвященная флагу ДНР - "Знамя Республики".
Песню написали композитор, автор гимна Донецкой Народной Республики, заслуженный работник культуры ДНР, кавалер ордена Республики Михаил Хохлов и поэт, член совета правления Союза писателей Донецкой Народной Республики, член Союза писателей ЛНР и Республики Крым Владимир Скобцов.
Созданная этими же авторами, песня "Вперед, молодая Республика!" также прозвучит на главной площади города. Соавторство поэта Владимира Скобцова и композитора Михаила Хохлова уже стало знаковым для Республики: песня наших выдающихся земляков "Не измени своей земле" в исполнении Алексея Аносова получила специальный приз имени Иосифа Кобзона на фестивале патриотической песни "Красная гвоздика" в Колонном зале Дома Союзов в Москве.
В этом году в честь празднования Дня флага жителей и гостей Города-Героя Донецка ожидает насыщенная концертная программа.
А вот и текст этой песни, которую нам предоставили авторы. "Комсомлока публикует это первой!
ЗНАМЯ РЕСПУБЛИКИ
Мы прошли через стужу и пламя,
Отстояли Отчизну свою,
Мы подняли Республики знамя
В нашем гордом шахтёрском краю.
Припев: Три цвета сплелись
В них вся наша жизнь
Как символ любви и борьбы
На флаге,взметнувшимся ввысь
Три цвета нашей судьбы
В час победы и в час испытаний
Мы с Россией в едином строю,
Развевайся Республики знамя
В нашем гордом донецком краю!
Припев: Три цвета сплелись,
В них вся наша жизнь,
Как символ любви и борьбы,
На флаге,взметнувшимся ввысь три цвета нашей судьбы.
Мы судьбу свою выбрали сами,
Мы свободу добыли в бою,
Развевайся Республики знамя
В нашем славном донецком краю!
ИСТОЧНИК KP.RU