Эпидемия гриппа в ДНР 2019-2020: где сделать бесплатную прививку и как еще себя обезопасить

Эпидемия гриппа в ДНР 2019-2020 ожидается в конце ноября – начале декабря. О ситуации с заболеваемостью коварными вирусами и наличием бесплатных вакцин против них «Комсомолке» рассказала ведущий специалист отдела профилактики инфекционных заболеваний Республиканского центра санэпиднадзора Татьяна Филиппова.

- Если на работе привьются 60-70 процентов сотрудников, то благодаря этой «прослойке» такому коллективу эпидемия будет нестарашна, - рассказала Татьяна ФилипповаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

1. КОГДА ОЖИДАЕТСЯ ЭПИДЕМИЯ ГРИППА?

- В конце ноября – начале декабря. Каждую неделю в ДНР острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) заболевают шесть-семь тысяч человек. Чаще всего дети до 4 лет и младшего школьного возраста (больше 80 процентов от заболевших). Этот показатель в расчете на 10 тысяч населения ниже эпидемиологического порога почти в два с половиной раза.

Уже сейчас уровень заболеваемости ОРВИ из-за изменчивости погоды стал расти. Эпидемия – это когда эпидемиологический порог превышен в полтора и более раза больше чем в одном городе или селе.

2. ЧТО ЗА НАПАСТЬ ЖДЕТ НАС В ЭТОМ ГОДУ?

В ДНР началась противогриппозная прививочная кампанияФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- В ДНР будут циркулировать четыре штамма гриппа: А/Канзас (H3N2), А/Брисбен (H1N1), В/Колорадо, В /Пхукет. Первые три – новые. Поэтому в этом сезоне ожидаем эпидемию высокой интенсивности. Предполагаем, что первым будет циркулировать самый агрессивный «Канзас». Это мутировавший штамм от прошлогоднего вируса «Сингапур» (потомка печально известного свиного гриппа), который вызывал тяжелые пневмонии и другие серьезные осложнения в основном у молодых людей.

«Канзас» способен вызвать большую эпидемию, которая может обернуться даже пандемией (это когда заболевают жители всей страны, а иногда и многих стран мира).

«Брисбен» – тоже свиного происхождения, будет циркулировать менее активно. Однако течение болезни будет протекать также тяжело. Этот вирус опасен для беременных, лиц с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, легочной, выделительной систем, сахарным диабетом и тех, у кого ожирение.

«Брисбен» тоже может вызвать эпидемию и привести к серьезным осложнениям: энцефалиту, пневмонии, отиту и так далее. Грипп очень тяжело протекает у аллергиков.

«Колорадо» и «Пхукет» будут циркулировать в завершение эпидсезона и проявляться уже менее тяжелым течением недуга. Однако эти штаммы могут сформировать локальные вспышки и вызывать тяжелое течение гриппа у детей и лиц с ослабленным иммунитетом.

3. ДНР ОБЕСПЕЧЕНА ВАКЦИНОЙ?

- Да. По линии гуманитарной помощи мы получили из Российской Федерации 100 тысяч доз вакцины трех видов. Они содержат антигены штаммов вирусов гриппа, которые актуальны именно в этом сезоне. Препараты российского производства, их рекомендовала Всемирная организация здравоохранения.

Одна из вакцин. Фото: МЗ ДНР

«Гриппол плюс» предназначен для иммунизации детей с 6-месячного возраста. Эту вакцину также вводят взрослым с хроническими болезнями и ослабленным иммунитетом.

Прививка «Совигрипп» рекомендована лицам старше 18 лет. А вакциной «Флю-м», где повышенное содержание антигенов, иммунизируют только здоровых взрослых.

4. СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ?

- Да, это аллергия на куриное яйцо (куриный белок - один из компонентов вакцин; на этих самых белках и выращивают вирусы гриппа). Нельзя делать профилактические прививки во время острых лихорадочных состояний и обострения хронических заболеваний. Прививаться можно только после выздоровления или же наступления ремиссии.

5. КАК ОТЛИЧИТЬ ГРИПП ОТ ПРОСТУДЫ?

- Респираторка, как правило, начинается изподволь. Побаливает, першит горло, заложен нос, может быть конъюнктивит (аденовирусная инфекция дает одностороннее воспаление – слезится один глаз). Температура субфебрильная - больше 37 градусов, общее недомогание.

Грипп всегда начинается остро. В первые же сутки температура поднимается до 40 градусов и выше. Человека бьет в ознобе, лихорадит, появляются ломота в теле, боль в суставах и мышцах. Также для гриппа характерна боль в глазных яблоках (больно смотреть вверх, вниз, в стороны). На вторые сутки к этим симптомам присоединяется кашель. Надсадный, мучительный с хрипами. Насморк появляется только на вторые или третьи сутки. Могут начать болеть уши.

В таком состоянии люди попросту выпадают из рабочего процесса. С указанной симптоматикой категорически не рекомендую идти в больницу, надо вызвать участкового, семейного врача или терапевта на дом. Если заболевший вовремя не обратится за медпомощью, то ему грозят серьезнейшие осложнения. В первую неделю формируется вирусная пневмония, зачастую двусторонняя. А она плохо поддаются лечению. У беременных, больных сахарным диабетом, ожирением, с хронической патологией дыхательной системы (бронхиты) эти пневмонии нередко приводят к летальному исходу. Коварство гриппа в его непредсказуемости.

6. ПОЧЕМУ ОТ ГРИППА УМИРАЮТ?

- Мой анализ летальных случаев от осложнений гриппа в 2015 и 2016 годах показал, что больше 80 процентов умерших обратились за медицинской помощью слишком поздно (позже третьего дня заболевания) из-за того, что не смогли оценить тяжесть течения заболевания. Они думали: «А простуда!.. Как-нибудь на ногах перенесу». Среди умерших от гриппа больше всего молодежи и людей среднего возраста.

Кстати, уже третий год мы иммунизируем по 100 тысяч человек, и за это время у нас не было летальных случаев заболевания. А до этого от осложнений гриппа в Республике умирали до 20 и более человек в год.

7. КАКАЯ ПРОФИЛАКТИКА?

В ДНР началась противогриппозная прививочная кампанияФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- По возможности, пореже бывайте в людных местах. Лучше пешком пройти пару остановок, чем ехать в плотно набитом автобусе. Защититься от гриппа можно нехитрым способом. Перед тем, как выйти на улицу, смажьте ноздри оксолиновой мазью. Если работаете с людьми, манипуляцию повторите через три часа и перед тем, как выходить домой. Так будете защищены от попадания возбудителей вирусов в организм и в транспорте. Этим методом профилактики можно пользоваться каждый день. Еще: обязательно делайте утреннюю гимнастику, вовремя ешьте (фрукты и овощи обязательны!) и высыпайтесь.

КСТАТИ

Не допустить вспышки гриппа помогут и школьные каникулы, на которые дети в Донецке и Республике идут с 25 октября.

ВАЖНО!

В ДНР бесплатно привиться от гриппа смогут 100 тысяч человек

Cезонная вакцинация продлится до 15 декабря.

В Республике началась противогриппозная прививочная кампания. Бесплатной вакциной могут воспользоваться 100 тысяч человек из групп риска. Об этом «КП» сообщила ведущий специалист отдела профилактики инфекционных заболеваний Республиканского центра санэпиднадзора Татьяна Филиппова.

- В первую очередь обращаться в больницу по месту жительства нужно тем, кто по роду своей деятельности, контактируют с большим количеством людей, - рассказывает Татьяна Ильинична. - Это врачи, учителя, работники сферы обслуживания, военнослужащие. Еще одна группа – пациенты, начиная с 6-месячного возраста, с хроническими недугами. Вирусы гриппа в их организме могут вызвать серьезные осложнения и даже привести к смерти. Речь идет о больных с ожирением, сахарным диабетом – любой эндокринной патологией. Не менее опасны вирусы гриппа для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами дыхательной системы. В группе риска и беременные.

Иммунитет вырабатывается за две недели у 75-95 процентов тех, кому сделан профилактический укол. Примечательно, что входящие в вакцину вещества делают организм устойчивым к другим инфекциям. Так, если привитый человек загриппует, то заболевание перенесет легче и без осложнений.

И еще. Перед вакцинацией обязательно осматривает врач. При температуре тела больше 37 градусов ее откладывают. После прививки надо полчаса побыть под наблюдением медработников.