«Мышка побежала!» : Дончане из прифронтовых районов говорят о нашествии мышей

Традиционно осенью грызуны уходят с полей и заселяются в более теплых местах – подвалах, на теплотрассах, а так же в жилых домах. С началом войны многие люди покинули дома у линии фронта, а когда между обстрелами заходили, то обнаруживали там буквально «мышиный дворец».

- Мне, шахтеру, буквально захотелось убежать, - говорит житель Октябрьского Михаил, - Вонь, в прихожей буквально был серый пол, который кишил мышами и их детенышами. Вызвал санстанцию, сделали обработку. Дом я не покидал уже. Разбрасываю яд, пока грызунов нет. А вот у соседей появились. Но у них кот - настоящий охотник, справляется.

Ситуацию с нашествием грызунов прокомментировал донецкий биолог Максим Кравченко:

- В этом году жалоб больше. Мыши селятся не только в частные , но и в многоквартирные дома, они умеют добираться до круп, которые, казалось бы, надежно защищены. Если мышь прогрызла упаковку – пересыпать, готовить уже нельзя – нужно выбросить. Мыши – переносчики опасных заболеваний, а их шерсть и помет – могут вызывать аллергию. Оставлять на самотек ситуацию нельзя, с грызунами нужно бороться. Установите мышеловку, только не используйте сыр в качестве приманки – его обгрызают, мышеловка не работает. Лучше всего – насаживать сырую семечку подсолнуха – дешево и эффективно! Можно использовать яд. На рынке его много, цена – от 45 рублей. И если покидаете дом, или дачу надолго – расставляйте мышеловки, разбрасывайте отраву.

А вот домашние коты часто не справляются с мышами, особенно, если раньше с ними не сталкивались. А вот сунуть нос в мышеловку, или погрызть отраву может.

- Как я испугалась, когда трехлетняя дочка закричала : «Мама, мышка побежала!» Вся семья боялась выходить на кухню, где они заселились под мойку, особенно вечером. Они там себе даже гнездо свили из спонжиков, которые я нечаянно уронила. А кот их боялся! А потом началась долгая и упорная борьба – с ядами и котом, чтоб он не съел отраву. Победили! Но вот опять осень, живем на Привокзальном, и опасаемся их появления, - говорит дончанка Марина Сергиенко..

Если не можете сами справиться с грызунами – звоните в санстанцию ДНР. Круглосуточный телефон (062) 337 86 06.