Жители Донбасса: Нужно срочно повлиять на Украину... пока здесь еще остались живые люди

Представители Народной милиции Луганской Народной Республики сообщили о подготовке украинской стороны к постановочным обстрелам вблизи участка разведения сил у населенного пункта Золотое.

По данным оборонного ведомства, на позиции вооруженных сил Украины прибыли украинские телеканалы под непосредственным руководством офицеров штаба Операции объединенных сил.

- Командование украинских военных препятствует процессу разведения сил и средств в районе Золотого. Народная милиция Республики не реагируют на провокации и в полной мере выполняют условия перемирия, - говорится в сообщении ведомства.

Такие мероприятия в Украине проводятся регулярно. Основная задача журналистов – поднять престиж вооруженных сил Украины и обвинить Республики в обстрелах.

Для имитации обстрелов якобы со стороны Вооруженных сил Республик в основном применяют окопные заряды.

Стоит отметить, что одновременно с этими действиями Украина заявляет о желании мира в Донбассе.

- Получается – идет полное противоречие. Сначала говорят, что Минск – это единственная возможность найти разрешение конфликта, затем срывают разведение сил и средств и пытаются переписать этот документ по-своему. Заявляют о желании мира на Донбассе, а сами продолжают обстреливать мирные поселки, - говорит жительница Первомайска (Луганская Народная Республика) Светлана Вячеславовна.

Список этих противоречий можно продолжать бесконечно. Одно из последних – украинские власти говорят о том, что не будут ущемлять русский язык по всей Украине, а затем принимают решение о том, что с января следующего года ни одной русскоязычной школы в стране не останется.

- Картинка по телевизору, которую лепят украинские журналисты это всего лишь иллюзия, а в Донбассе люди живут под обстрелами шестой год. И нужно срочно повлиять на Украину... пока здесь еще остались живые люди, - говорит дончанка Ирина Глушко – не согласиться с ней трудно, ведь только за последние сутки военные незалежной выпустили по донецкому, мариупольскому и горловскому направлению почти семьдесят снарядов крупного калибра.