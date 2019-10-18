«Зарабатываем деньги и смотрим Россию»: бойцы студенческих отрядов раскрыли секреты успешности
На выходных в Донецке в парке Щербакова молодежь из республиканских студенческих трудовых отрядов закрыла так называемую целину. Ребята все лето трудились в детских оздоровительных лагерях, на стройках, спасательных станциях и не только. Теперь они устроили для себя настоящий праздник с песнями, танцами и шутками. Там ребятам, которые наилучшим образом себя зарекомендовали, в подарок от Министерства молодежи, спорта и туризма вручили бойцовки – куртки, которые, являются индивидуальной курткой бойца. В бойцовке нельзя употреблять алкоголь и сквернословить. По сути, бойцовка, как паспорт - по шевронам можно определить, сколько лет человек в отряде, из какого вуза, на каких мероприятиях был.
Бойцы студенческих отрядов рассказали о том, как провели лето с пользой. Фото: РМСТО
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕСПУБЛИКИ
- Я очень дорожу своей бойцовкой, - рассказывает студент Донбасской национальной академии строительства и архитектуры (ДонНАСА), руководитель стройотряда Вадим Сыроватский. – Впервые за последние 15 лет студенты из Донбасса выезжали за пределы края на производственную практику – причем на оплачиваемую.
Большой праздник республиканских студенческих трудовых отрядов в парке Щербакова. Видео: РМСТО.! другой источник
Вадим в первый раз проходил практику в Подмосковье прошлым летом. Он и еще семеро 18-летних парней участвовали в строительстве трехэтажного дома по программе переселения жильцов из ветхого жилья. В течение месяца они занимались внутренней отделкой квартир – подготавливали их к въезду жильцов. За месяц ребята заработали по 30 тысяч рублей.
А этим летом Вадим с частью своего отряда работал в Севастополе. Они делали косметические ремонты в подъездах хрущевок по согласованной с правительством Москвы программе.
В редакции «КП»
Другая же часть стройотряда в конце мая отправилась в Седово в спортивно-оздоровительный лагерь «Монолит», чтобы подготовит его к заезду детей. Ребята отремонтировали комнаты, натянули над танцплощадкой тент. Также привели в порядок и саму территорию лагеря, убрали сухостои.
Бойцы студенческих отрядов рассказали о том, как провели лето с пользой. Фото: РМСТО
Бойцы студенческих отрядов рассказали о том, как провели лето с пользой. Фото: РМСТО
У ВОЖАТЫХ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБРАТЬ ЛАГЕРЬ
Больше всего в Донецкой Народной Республике педагогических отрядов. Студенты, желающие поработать летом вожатыми, имеют возможность сами выбрать лагерь. Этим летом наши мальчишки и девчонки организовывали досуг детей в лагерях Краснодарского края, Ростовской и Рязанской областей.
- О том, что у нас учат быть вожатыми, услышала от подруги в прошлом году и сразу же этим загорелась, - рассказывает боец педотряда «Пылающие сердца» и куратор школы вожатых 2019 года Анастасия Москалева. – А когда узнала, что обучат бесплатно, а потом еще будут платить зарплату, – испарились последние сомнения.
Бойцы студенческих отрядов рассказали о том, как провели лето с пользой. Фото: РМСТО
Будущая экономист уже два года подряд все лето работает вожатой. В этом году Анастасия была в детском лагере «Ока», что на Черноморском побережье Анапы. У нее в отряде были дети от 6 до 15 лет. Анастасия вместе с ними готовила сценки и вечером ребята перед всем лагерем выступали в «Шоу талантов».
18-летняя Екатерина Фирцева студентка Макеевского педагогического колледжа. В этом году вступила в педагогический отряд «Розы Донбасса» и прошла в нем школу вожатского мастерства.
- Не задумываясь, поехала в лагерь вожатой, потому что давно об этом мечтала, - рассказывает Катя. - Я обожаю детей, люблю с ними работать. Но практика в школе – это одно (вожатый находится с детьми полдня), а в лагере – совсем другое (он с ними круглосуточно, живет детской жизнью).
Бойцы студенческих отрядов рассказали о том, как провели лето с пользой. Фото: РМСТО
Этим летом Катя была в лагере «Черноморская зорька» в Анапе. В нем оздоравливались дети из Республики Коми. В первую смену она находила общий язык с детворой из детдомов и из семей в тяжелых жизненных ситуациях. На второй смене ей с напарницей удалось подружить два танцевальных коллектива, поначалу враждовавших между собой.
- Счастьем было видеть, что у нас получилось создать семью, - рассказывает будущая учительница начальных классов.
Вожатство - это призвание. За работу в российских лагерях ребятам из республик Донбасса платят 8-10 тысяч за 21 день (одна смена).
БУДУЩИЙ ПОЛИТОЛОГ СПАС ДЕВОЧКУ
Ребята из студенческих отрядов заняты и в сервисе. Их обучают на базе Центра развития молодежных инициатив в Донецке. Первые обученные ребята этим летом работали в Российской Федерации официантами, поварами, горничными, охранниками и не только.
18-летний дончанин Кирилл Дубов – будущий политолог. Этим летом он работал спасателем на пляже детского оздоровительного лагеря «Ока» в Анапе.
Бойцы студенческих отрядов рассказали о том, как провели лето с пользой. Фото: РМСТО
- Пошел в спасатели, потому что хорошо плаваю, - говорит Кирилл. - Организовывал купание детей несколько раз в день, следил, чтобы не заплывали за буйки.
Кирилл принимал участие в спасении девочки, которую относило в море на надувном круге. За месяц он заработал 15 тысяч рублей.
Бойцы студенческих отрядов рассказали о том, как провели лето с пользой. Фото: РМСТО
Работа студенческих отрядов не ограничивается летом. Круглый год ребята занимаются общественной деятельностью и участвуют в республиканских мероприятиях.
Ариана Васильева из педотряда «Мама одобряет» рассказала, что они в свободное от учебы время организовывают благотворительные акции и ярмарки, поздравительные концерты и утренники, а также проводят сборы вещей для домов-интернатов, оказывая помощь тем, кто в этом нуждается.
ЧТО ДАЕТ СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТРЯД
На закрытии рабочего лета в парке Щербакова впервые прозвучал собственный гимн республиканских молодежных студенческих отрядов.
- Многие вступают в отряд, чтобы заработать денег летом. Но для большинства ребят это эмоции, новые друзья, профессиональные навыки, традиции отрядного движения. С каждым годом отрядов становится все больше! - рассказывает «КП» начальник отдела по работе с молодежью Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР Юлия Сафронова. – Сейчас ведем переговоры с учебными заведениями Тореза, Шахтерска, Дебальцево и Енакиево. Отряды организовываем и из студентов разных вузов, учреждений среднего образования.
Бойцы студенческих отрядов рассказали о том, как провели лето с пользой. Фото: РМСТО
Ожидается, что в Республике появятся медицинские и железнодорожные отряды.
Ребятами из студенческих отрядов ДНР дорожат в России. Руководитель педагогического направления Ростовского штаба Александр Филатов отметил, что отличительная черта наших ребят – необычайно тепло и чутко относятся к детям.
Молодежь из педотрядов едет в лагеря не только вожатыми, но и спортинструкторами, культорганизаторами, плавруками и методистами.
Отлично зарекомендовали себя и ребята из других отрядов. Строителей ценят за их исполнительность и качество выполненной работы. Бывало, что лагеря переманивали вожатых. Молодежь именно студотрядов Республики снова и снова приглашают на работу в Россию.
СПРАВКА «КП»
Первый отряд в ДНР появился в декабре 2014 года. Тогда ребята-добровольцы участвовали в восстановлении разрушенных во время боев зданий и разгрузке гуманитарной помощи. Ну а уже в 2016 году движение Республиканских молодежных студенческих трудовых отрядов (РМСТО) взяло старт официально. Сегодня у нас около 10 отрядов (педагогические, строительные, сервисные и сельскохозяйственные), в которых больше 500 человек. Ребята соблюдают Кодекс – с его правилами можно ознакомиться в официальной группе РМСТО в ВКонтакте. Девиз бойца отряда: «МЫ СМОГЛИ И ТЫ СМОЖЕШЬ!»
КАК ВСТУПИТЬ В ОТРЯД
Необходимо прийти в Центр развития молодежных инициатив Республики, на базе которого функционируют все студенческие отряды, заполнить анкету кандидата и пройти собеседование.
Адрес: город Донецк, улица Пархоменко, 4а. Телефон: +38 (071) 364 – 57 – 04
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