«Зарабатываем деньги и смотрим Россию»: бойцы студенческих отрядов раскрыли секреты успешности

На выходных в Донецке в парке Щербакова молодежь из республиканских студенческих трудовых отрядов закрыла так называемую целину. Ребята все лето трудились в детских оздоровительных лагерях, на стройках, спасательных станциях и не только. Теперь они устроили для себя настоящий праздник с песнями, танцами и шутками. Там ребятам, которые наилучшим образом себя зарекомендовали, в подарок от Министерства молодежи, спорта и туризма вручили бойцовки – куртки, которые, являются индивидуальной курткой бойца. В бойцовке нельзя употреблять алкоголь и сквернословить. По сути, бойцовка, как паспорт - по шевронам можно определить, сколько лет человек в отряде, из какого вуза, на каких мероприятиях был.

Бойцы студенческих отрядов рассказали о том, как провели лето с пользой. Фото: РМСТО

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ЗА ПРЕДЕЛАМИ РЕСПУБЛИКИ

- Я очень дорожу своей бойцовкой, - рассказывает студент Донбасской национальной академии строительства и архитектуры (ДонНАСА), руководитель стройотряда Вадим Сыроватский. – Впервые за последние 15 лет студенты из Донбасса выезжали за пределы края на производственную практику – причем на оплачиваемую.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/738740" frameborder="0"></iframe> Большой праздник республиканских студенческих трудовых отрядов в парке Щербакова. Видео: РМСТО.! другой источник

Вадим в первый раз проходил практику в Подмосковье прошлым летом. Он и еще семеро 18-летних парней участвовали в строительстве трехэтажного дома по программе переселения жильцов из ветхого жилья. В течение месяца они занимались внутренней отделкой квартир – подготавливали их к въезду жильцов. За месяц ребята заработали по 30 тысяч рублей.

А этим летом Вадим с частью своего отряда работал в Севастополе. Они делали косметические ремонты в подъездах хрущевок по согласованной с правительством Москвы программе.

В редакции «КП»

Другая же часть стройотряда в конце мая отправилась в Седово в спортивно-оздоровительный лагерь «Монолит», чтобы подготовит его к заезду детей. Ребята отремонтировали комнаты, натянули над танцплощадкой тент. Также привели в порядок и саму территорию лагеря, убрали сухостои.

Бойцы студенческих отрядов рассказали о том, как провели лето с пользой. Фото: РМСТО

Бойцы студенческих отрядов рассказали о том, как провели лето с пользой. Фото: РМСТО

У ВОЖАТЫХ ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЫБРАТЬ ЛАГЕРЬ

Больше всего в Донецкой Народной Республике педагогических отрядов. Студенты, желающие поработать летом вожатыми, имеют возможность сами выбрать лагерь. Этим летом наши мальчишки и девчонки организовывали досуг детей в лагерях Краснодарского края, Ростовской и Рязанской областей.

- О том, что у нас учат быть вожатыми, услышала от подруги в прошлом году и сразу же этим загорелась, - рассказывает боец педотряда «Пылающие сердца» и куратор школы вожатых 2019 года Анастасия Москалева. – А когда узнала, что обучат бесплатно, а потом еще будут платить зарплату, – испарились последние сомнения.

Бойцы студенческих отрядов рассказали о том, как провели лето с пользой. Фото: РМСТО

Будущая экономист уже два года подряд все лето работает вожатой. В этом году Анастасия была в детском лагере «Ока», что на Черноморском побережье Анапы. У нее в отряде были дети от 6 до 15 лет. Анастасия вместе с ними готовила сценки и вечером ребята перед всем лагерем выступали в «Шоу талантов».

18-летняя Екатерина Фирцева студентка Макеевского педагогического колледжа. В этом году вступила в педагогический отряд «Розы Донбасса» и прошла в нем школу вожатского мастерства.

- Не задумываясь, поехала в лагерь вожатой, потому что давно об этом мечтала, - рассказывает Катя. - Я обожаю детей, люблю с ними работать. Но практика в школе – это одно (вожатый находится с детьми полдня), а в лагере – совсем другое (он с ними круглосуточно, живет детской жизнью).

Бойцы студенческих отрядов рассказали о том, как провели лето с пользой. Фото: РМСТО

Этим летом Катя была в лагере «Черноморская зорька» в Анапе. В нем оздоравливались дети из Республики Коми. В первую смену она находила общий язык с детворой из детдомов и из семей в тяжелых жизненных ситуациях. На второй смене ей с напарницей удалось подружить два танцевальных коллектива, поначалу враждовавших между собой.

- Счастьем было видеть, что у нас получилось создать семью, - рассказывает будущая учительница начальных классов.

Вожатство - это призвание. За работу в российских лагерях ребятам из республик Донбасса платят 8-10 тысяч за 21 день (одна смена).

БУДУЩИЙ ПОЛИТОЛОГ СПАС ДЕВОЧКУ

Ребята из студенческих отрядов заняты и в сервисе. Их обучают на базе Центра развития молодежных инициатив в Донецке. Первые обученные ребята этим летом работали в Российской Федерации официантами, поварами, горничными, охранниками и не только.

18-летний дончанин Кирилл Дубов – будущий политолог. Этим летом он работал спасателем на пляже детского оздоровительного лагеря «Ока» в Анапе.

Бойцы студенческих отрядов рассказали о том, как провели лето с пользой. Фото: РМСТО

- Пошел в спасатели, потому что хорошо плаваю, - говорит Кирилл. - Организовывал купание детей несколько раз в день, следил, чтобы не заплывали за буйки.

Кирилл принимал участие в спасении девочки, которую относило в море на надувном круге. За месяц он заработал 15 тысяч рублей.

Бойцы студенческих отрядов рассказали о том, как провели лето с пользой. Фото: РМСТО

Работа студенческих отрядов не ограничивается летом. Круглый год ребята занимаются общественной деятельностью и участвуют в республиканских мероприятиях.

Ариана Васильева из педотряда «Мама одобряет» рассказала, что они в свободное от учебы время организовывают благотворительные акции и ярмарки, поздравительные концерты и утренники, а также проводят сборы вещей для домов-интернатов, оказывая помощь тем, кто в этом нуждается.

ЧТО ДАЕТ СТУДЕНЧЕСКИЙ ОТРЯД

На закрытии рабочего лета в парке Щербакова впервые прозвучал собственный гимн республиканских молодежных студенческих отрядов.

- Многие вступают в отряд, чтобы заработать денег летом. Но для большинства ребят это эмоции, новые друзья, профессиональные навыки, традиции отрядного движения. С каждым годом отрядов становится все больше! - рассказывает «КП» начальник отдела по работе с молодежью Министерства молодежи, спорта и туризма ДНР Юлия Сафронова. – Сейчас ведем переговоры с учебными заведениями Тореза, Шахтерска, Дебальцево и Енакиево. Отряды организовываем и из студентов разных вузов, учреждений среднего образования.

Бойцы студенческих отрядов рассказали о том, как провели лето с пользой. Фото: РМСТО

Ожидается, что в Республике появятся медицинские и железнодорожные отряды.

Ребятами из студенческих отрядов ДНР дорожат в России. Руководитель педагогического направления Ростовского штаба Александр Филатов отметил, что отличительная черта наших ребят – необычайно тепло и чутко относятся к детям.

Молодежь из педотрядов едет в лагеря не только вожатыми, но и спортинструкторами, культорганизаторами, плавруками и методистами.

Отлично зарекомендовали себя и ребята из других отрядов. Строителей ценят за их исполнительность и качество выполненной работы. Бывало, что лагеря переманивали вожатых. Молодежь именно студотрядов Республики снова и снова приглашают на работу в Россию.

СПРАВКА «КП»

Первый отряд в ДНР появился в декабре 2014 года. Тогда ребята-добровольцы участвовали в восстановлении разрушенных во время боев зданий и разгрузке гуманитарной помощи. Ну а уже в 2016 году движение Республиканских молодежных студенческих трудовых отрядов (РМСТО) взяло старт официально. Сегодня у нас около 10 отрядов (педагогические, строительные, сервисные и сельскохозяйственные), в которых больше 500 человек. Ребята соблюдают Кодекс – с его правилами можно ознакомиться в официальной группе РМСТО в ВКонтакте. Девиз бойца отряда: «МЫ СМОГЛИ И ТЫ СМОЖЕШЬ!»

КАК ВСТУПИТЬ В ОТРЯД

Необходимо прийти в Центр развития молодежных инициатив Республики, на базе которого функционируют все студенческие отряды, заполнить анкету кандидата и пройти собеседование.

Адрес: город Донецк, улица Пархоменко, 4а. Телефон: +38 (071) 364 – 57 – 04