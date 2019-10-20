2019-10-20T12:08:06+03:00
Политика

Европейская демократия не выдержала испытания Донбассом и Каталонией

Проблемы этих регионов Украины и Испании очень схожи
Дмитрий ВОЛОЧЕВСКИЙ
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Дончане не хотят жить в зависимой от националистов УкраинеДончане не хотят жить в зависимой от националистов УкраинеФото: Юрий СОБОЛЕВ
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Каталония снова бунтует. Сотни тысяч жителей региона Испании вышли на улицу, отстаивая право на самоопределение и протестуя против судебного приговора каталонским политикам, причастных к референдуму о независимости. Реакция правящей элиты Испании и Евросоюза на события в Каталонии ничем не отличается от поведения Украины, Евросоюза и США в отношении Донбасса. Разве, что бомбить не начали. Пока не начали. Пока только стреляют резиновыми пулями.

Можно было бы назвать это «стандартами демократии». Но в них не вписывается трагедия с развалом Югославии и последующим появлением Косово. И «мирный развод» Чехии и Словакии.

ПРОКЛЯТЬЕ ДВОЙНЫХ СТАНДАРТОВ

Политика двойных стандартов мешает закончить войну в Донбассе. Европа может запросто заставить Киев выполнить все до единого пункта Минских соглашений. Причем в той последовательности, как они прописаны. Достаточно ввести санкции против незалежной и политиков, препятствующих процессу мирного урегулирования конфликта. Но нет.

Удивительно, как легко манипулирует Европа понятиями «борьба за независимость» и «сепаратизм». Если нужно «развести» Чехию и Словакию, то Европа рукоплещет «бархатному разводу», хотя в Словакии за разделение страны было 37%, против 63%, в Чехии за 36%, против 64%. Если нужно разбомбить Югославию ради создания важнейшего для США плацдарма влияния в Косово – то это «борьба за независимость косоваров» и «восстановление исторической справедливости». Но когда дело касается Каталонии или Донбасса – право на самоопределение объявляется «сепаратизмом».

В свое время лидеры большевиков по национально-политическим соображениям впихнули русскоязычный Донбасс в Украину. А во время развала СССР никто не учел мнение жителей региона – в какой стране они хотят быть и на каких правах. Вот и породили «сепаратизм». И это в регионе, который кормил незалежную. Похожая ситуация и с Каталонией.

Двойные стандарты – многолетний тренд западной политики. Казнить или миловать – решается не по существующим законам. Поэтому украинская армия может уничтожать Донбасс, а каталонских «сепаратистов» испанский суд отправляет на десятилетие в тюрьму за организацию переворота. Протестующих жителей Барселоны полиция расстреливает резиновыми пулями. Независимость ЛНР, ДНР и Каталонии невыгодна Западу, хотя по закону вопрос должен решаться в пользу желающего независимости народа.

О том, как легко манипулирует старая Европа понятиями «борьба за независимость» и «сепаратизм» в отношении Каталонии, рассказывает в ПИКiNFORM украинский блогер Игорь Миртовский.

ПРЕДАТЕЛЬСТВО САНЧЕСА

- 14 октября Верховный суд Испании приговорил каталонских политиков, причастных к организации референдума о независимости к срокам до 13 лет тюрьмы, - говорит Миртовский. - Прошедший два года назад референдум за независимость Каталонии, стал реальной проверкой на приверженность принципам демократии в Европе. А ещё, каталонцы узнали, что такое большое предательство: премьер-министр Испании Педро Санчес угрожает мятежному региону введением прямого правления из Мадрида – 155-я статья Конституции позволяет это сделать для сохранения целостности страны. Человек, которому каталонские партии помогли стать премьер-министром, отрёкся от своих обещаний и с февраля 2019 год прекратил диалог с политиками Каталонии. Санчес использовал каталонцев для захвата власти, а сейчас он прикрывается конституцией и называет своих вчерашних друзей «сепаратистами».

Важно отметить, что вопрос независимости Каталонии тесно связан с вопросом независимости Страны Басков. В Испании это понимают, и именно этим объясняется крайне жёсткий приговор каталонским политикам-сепаратистам. Страна Басков, не так богата, как Каталония, но всё равно, на общем фоне испанских регионов, вполне зажиточна и может прокормить себя сама.

Некоторые политологи говорят о росте сепаратистских настроений в Испании из-за мирового экономического кризиса, но это не совсем так. Кризис только обострил то, что проявлялось в Каталонии веками. Хитрыми дворцовыми интригами, когда-то свободная и богатая Каталония, попала в плен испанской короны, всё время мечтая вырваться из удушающих «братских» объятий Мадрида. Референдум 2017 года – четвёртая серьёзная попытка Каталонии обрести независимость.

Каталонцы вышли на демонстрации с плакатом, на котором написано «Независимость». Фото: youtube.com/RoGEY

Каталонцы вышли на демонстрации с плакатом, на котором написано «Независимость». Фото: youtube.com/RoGEY

УДУШЬЕ «БРАТСКИХ» ОБЪЯТИЙ МАДРИДА

Обладающая запасами сланцевого газа и являющаяся важным транзитером энергоресурсов, Каталония не бедствует — на долю региона приходится пятая часть ВВП Испании. Однако, как и в 17 веке, Мадрид разбазаривает трудовые деньги каталонцев, а сама автономия не получает достаточно средств для своего развития. И кстати – автономная Каталония богаче, чем целое государство Португалия, но вынуждена в своём статусе «кормить» бедные аграрные регионы. Из-за популистской политики Педро Санчеса, сельскохозяйственные провинции не имеют целей к развитию – им и так щедро платят дотации. А Каталония, имеющая много интересных проектов в различных отраслях промышленности, нуждается в средствах, которые из автономии выкачивают с помощью высоких налогов и арбитражных судов.

Однако, сегодняшний политический кризис вызван не только экономическими проблемами. Европейская политика мультикультурализма, которой следует Испания, ослабляет Каталонию, как национальное образование. Культура Каталонии или страны Басков – очень самобытна. Эти регионы хотят сохранить свой язык и культуры, не желая вливаться в «плавильню народов».

В общем, мы можем выделить историческую, культурную и экономическую причины для борьбы Каталонии за независимость. И самое главное – основания для отделения от Испании у каталонцев прописаны в уставе ООН, где сказано о праве наций на самоопределение. Каталонцы официально признаны отдельным этносом со своим каталанским языком, имеют исконную территорию проживания – причин для отказа в создании независимого государства, нет.

СТРАХ ПЕРЕД РАСПАДОМ ЕВРОСОЮЗА

Однако, референдум об отсоединении Каталонии от Испании, называется почему-то незаконным, а его организаторы получают огромные тюремные сроки. А в том же Косово — аналогичный референдум приветствуется западными фарисеями, как «торжество справедливости и демократии»! Может дело в том, что Каталония хочет быть по-настоящему независимой, самостоятельной страной, а Косово – проект глобальных сил для дестабилизации Европы?

Во вторую годовщину референдума сепаратистские настроения в Каталонии не затихли. Более того, правительство региона намерено всеми законными способами добиваться независимости. У некоторых жителей автономии есть мнение, что референдум был преждевременным и плохо подготовленным. Однако, большинство каталонцев уверены, что каждый год насильственной испанизации убивает родной каталанский язык, который некоторые продажные политики и деятели культуры уже объявили «немодным».

10 ноября в Испании пройдут внеочередные всеобщие выборы. Расправа испанского суда над организаторами референдума неизбежно приведёт к усилению антииспанских настроений в Каталонии. Нынешняя попытка Испании «закрутить гайки» приведёт к вспышке народного гнева. Однако, каталонцев, закалённых многовековыми противостояниями с Мадридом, не испугал даже террор генерала Франко. Давление Санчеса не изменит целей республиканцев.

Испания – старое лоскутное одеяло, сшитое гнилыми нитями. Уйдет Каталония – страна распадётся на части. Евросоюз не может этого допустить. Территории европейских стран собирались в результате захватнических войн, политических торгов, монархических браков. Если не удержать целостность Испании – начнут распадаться и другие европейские государства.

КИЕВ ГОТОВИТСЯ К НОВЫМ РЕПРЕССИЯМ ПРОТИВ ДОНБАССА

Напрашивается и другая аналогия с украинскими событиями. Ведь если бы Донбасс не восстал против незаконной киевской власти, лидеров республик тоже бы ждал «украинский справедливый суд», как и активистов референдума в Каталонии.

- Причём этот вопрос не снят с повестки дня и сегодня, - считает политолог Артур Асов. - Киевские власти хотят изменить последовательность пунктов подписанных в Минске соглашений, именно с целью репрессий против сторонников независимости Донбасса. Причём, это коснулось бы не только руководителей и активистов – под фильтрацию попали бы все граждане республик. Сейчас люди получают гражданство Российской Федерации, что решает важнейший вопрос защиты. Киев со своими кураторами из НАТО не решится атаковать граждан России, они там не настолько безумны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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