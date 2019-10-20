2019-10-20T10:25:21+03:00
Политика

Прифронтовой Октябрьский: люди проведывают дома, и хотят вернуться

Но пока там каждый день обстрелы
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Жительница Колхозного ухаживает за клумбой, не смотря на обстрелыЖительница Колхозного ухаживает за клумбой, не смотря на обстрелыФото: Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Проспект Колхозный, что рядом с уже бывшим аэропортом Донецка - это «серая зона». Связь с миром в Донецке – только на автобусе, который по пустой дороге почти от линии фронта идет минут 15. В автобусе ездят и военные.

- Алло, слушаю командир! - От этих слов у пассажиров становится на душе как - то полегче. А вообще, настроение у людей минорное, не смотря на красивую осень.

Дома на Колхозном, возле линии фронта Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Дома на Колхозном, возле линии фронтаФото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

- Как мы тут живем? Устали, конечно! – Говорит старожила проспекта Олеся Ивановна. - Многие квартиры закрыты, окна фанерой заделаны… Но люди приезжают, проведывают дома. Многие так и не смогли осесть нигде. Каждый день стреляют. Вот только что ОБСЕ проехали, видели? Они к нам почти каждый день катаются! А толку никакого! Почаще бы к нам депутаты наши ездили. Мы вот давно говорим – почему маршрутка до вокзала так дорого стоит? 10 рублей!

Уставшие от этой войны жители хотят одного – знать, когда все это закончится! Но этого не может сказать никто. И фразы людей из «красных» и «серых» зон одинаковы. Это просто мольба о том, чтобы помогли и признали наш выбор.

К памятнику жертвах обстрелов ВСУ приносят игрушки и цветы Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

К памятнику жертвах обстрелов ВСУ приносят игрушки и цветыФото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

- Команда Зеленского знает только толк в том, как организовать шоу! – Говорит донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. - А остановить войну на Донбассе не в состоянии. О чем – то говорят в Минске, потом пишут прямо противоположное в соцсетях. Так, видимо, сбивают бдительность радикалов. Их боятся больше, чем так называемых "сепаров". Радикалы - прямо под окном, а "сепары" за 750 километров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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