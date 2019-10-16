2019-10-16T10:32:11+03:00
Общество

Новое шоу в донецком цирке «Космос»: Медведи превратятся в джигитов

С 26 октября в донецком цирке «Космос» стартует новая программа
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Этот аттракцион считают чудом. ФОТО: "Росгосцирк"Этот аттракцион считают чудом. ФОТО: "Росгосцирк"
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В Донецк приезжает «Росгосцирк» с аттракционом заслуженного артиста России Серго Самхарадзе «Медведи на буйволах». Среди дрессировщиков эту программу считают настоящим чудом: медведи становятся настоящими джигитами. А неповоротливые буйволы – покажут, какими резвыми они могут быть.

- Буйволы для цирковой арены не предназначены, и могу похвалиться тем, что удалось сделать. Было сложно какие-то элементарные трюки повторить, то, что делает лошадь, с буйволом, - говорит Серго Самхарадзе .

Русские медведи продемонстрируют нашим зрителям, как уверенно скачут на австралийских быках, а еще проявляют такую же ловкость, как и заправские акробаты. А буйволы берут барьеры и даже перескакивают друг через друга.

Все, кто видел этот чудо – аттракцион в городах России, едины во мнении: это просто необычно!

Казалось бы, в одном шоу не может гармонично сочетаться не сочитаемое: хищники и травоядные животные!

Буйволы катают на спинах медведей, которые не только выполняют различные трюки, но и даже танцевальные элементы.

- Цирк наглядно показывает, что человек может подружить, казалось бы, несовместимых животных, - рассказывает Серго Самхарадзе.

Во время военных действий перевезти к нам цирковых животных очень проблематично. Да и для самих артистов путь в непризнанные республики – не простая задача. Но донецкие зрители очень благодарны, поэтому, как признавались артисты цирка – это самые яркие гастроли! А за шквалом аплодисментов все трудности забываются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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