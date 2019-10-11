«Похоже на умышленный поджог»: Ночью в Донецке сгорела машина

Сегодня в Донецке, приблизительно в три часа ночи, на проспекте Ильича сгорела машина. Машина находилась на неохраняемой стоянке и сгорела практически полностью. Пламенем от нее было повреждено соседнее авто. Благо, обошлось это происшествие без человеческих жертв.

- При этом там в доме есть консьерж, - рассказывает дончанин Денис Водолазкий. - Я сам там раньше машину ставил. Получается, что и комендантский час не помеха.

К слову, консьерж успел вызвать и полицию, и пожарных. Но машине это не помогло.

Поджог или замыкание - предстоит разбираться в полиции. Но такие случаи в Донецке уже не редкость. Недавно сгорели две машины в поселке Абукумова. Выяснилось, что поджог был умышленный - машины накануне чем-то облили. В тот раз удалось вовремя огонь потушить.

- Там на машине заметны украинские номера. Может это политические разборки? - предположил дончанин Владислав Ковтюховский.