В ДНР запустят поезда в Москву и Санкт – Петербург

Министерство транспорта ДНР разрабатывает запуск железнодорожного сообщения с городами России. Пилотный проект – это поезда в Москву и Санкт-Петербург. Об этом рассказал министр транспорта Дмитрий Подлипанов.

Отправление поездов планируется со станции «Ясиноватая», а не из столицы Республики.

- Это связано с тем, что ветка «Донецк – Северная Ясиноватая» ближе к линии огня и там опасно, — сказал министр транспорта. По расчетам транспортников, до Москвы поезд будет ехать около 24 часов, до Санкт-Петербурга – чуть больше 30 часов.

Примерно столько же времени жители ДНР добираются в эти города на автобусе. О стоимости билетов министерство пока не сообщает. Но порадовали еще одной новостью – если пилотный проект будет успешным – запустят поезда и в другие города России.

- Пять лет без поездов – это уже слишком! И если у транспортников получится – это большая победа железнодорожников!– Говорит донецкий предприниматель Сергей Смирнов. – Меня волнует одно –таможенный досмотр. Лишь бы он был не таким долгим, как, к примеру, на «Успенке», где люди ждут по несколько часов. Уже сейчас прогнозирую ажиотаж на поезда. Во - первых, там можно лечь, пройтись по вагону. Во - вторых мы за ними страшно соскучились!