Отопительный сезон в ДНР 2019: Смогут ли изношенные теплотрасы выдержать зиму?

В соцсетях украинская сторона распространила информацию, что в ДНР якобы будет сорван отопительный сезон.

- Это очередной вброс, - успокоил первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Виталий Кижаев. - На недавнем заседании штаба по подготовке к зиме отчитались руководители всех служб. Газовики готовы подать топливо котельным. У них есть запас газа и угля. Водники - тоже справились. Они провели профилактические ремонты. Принимать тепло уже готово и само жилье.

Виталий Кижаев откровенно рассказал о ходе подготовки к зиме

Изношенные теплотрассы прошли тестирование

По словам Кижаева, коммунальщики проверили отопительные системы в каждой жилой многоэтажке. На сегодня степень износа тепловых и водопроводных сетей в ДНР составляет 80 процентов. К грядущей зиме было заменено около 40 километров аварийных теплосетей.

Сейчас некоторые проблемы сложились на четырех котельных в Харцызске. Ситуация на контроле Правительства. Ожидается, что в ближайшие дни их введут в строй.

Ремонты будут «кипеть» до наступления холодов

Тем временем, в Горловке, Зугрэсе и Снежном продолжаются работы по подготовке некоторых школ, детских садиков, вузов и многоэтажек к зиме. В августе руководство Республики выделило 211 миллионов рублей на капремонты крыш, замену окон, дверей и батарей в 126 зданиях. Часть из них еще позапрошлого века.

- Дополнительные ремонты на этих объектах будут продолжаться до тех пор, пока позволяют погодные условия. На сроки начала отопительного сезона они не повлияют, - подчеркнул Виталий Кижаев.

Что для ДНР стихийное бедствие

Прошлой зимой в Республике не было особых жалоб на отопление. Проблема заключалась в другом.

- Для нас стихийное бедствие - обильные снегопады, - продолжает первый замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства. - Ведь много снегоуборочной техники было вывезено в Украину в 2014 году и уничтожено обстрелами с украинской стороны.

Сейчас в ДНР для расчистки улиц от снега готовят имеющуюся спецтехнику, формируют запас соли и посыпочных материалов. Ожидается, что к концу этого года будет закуплено больше ста новых коммунальных машин.

КСТАТИ

Когда включат отопление

Отопительный сезон в Донецкой Народной Республике планируется начать традиционно с 15 октября, однако если среднесуточная температура воздуха будет ниже +8°С отопление запустят раньше. В первую очередь батареи «оживут» в садиках, школа и больницах.