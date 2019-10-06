2019-10-06T14:18:48+03:00
Общество

Обитель на передовой в Донецке: Теперь многострадальный Свято – Игнатьевский храм будет выглядеть по – новому

После обстрелов храм облагораживают, но на одной из стен оставили не тронутыми раны от украинских осколков
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Поделиться:
У храма на передовой будет обновленный видУ храма на передовой будет обновленный видФото: Ольга ГАЛЬСКАЯ
Изменить размер текста:

Сколько было прямых и осколочных попаданий в Свято – Игнатьевский храм, что на Октябрьском, уже не вспомнит никто. Его отстраивали, ставили купола, но «Грады» не щадили святое место.

И вот теперь храм становится еще краше, словно назло врагу!

Стены штукатурят, стоят новые купола. Но, словно в память о тех ранах, на одной из стен остался фрагмент старой. Тогда обитель накрыла масса осколков. Вот их и взяли под стекло, не заделали штукатуркой.

Храм выживал на передовой под обстрелами. ФОТО: Александр Шурлаков

Храм выживал на передовой под обстрелами. ФОТО: Александр Шурлаков

Помню, на одной из встреч со студентами ДонНУ еще в 2016 году, Александр Захарченко хотел, чтобы и в новом, возрожденном Донецком аэропорту была часть старого, разрушенного терминала. Как напоминание о том подвиге, который совершили наши защитники, отстаивая нашу землю. Рассказываю это прихожанке Людмиле, и вижу на ее глазах слезы.

- Александр Владимирович помогал нашему храму, - говорит Людмила. – Приход – то у нас маленький. В большие праздники – человек 50, а так – не более 30.

ФОТО: Александр Шурлаков

ФОТО: Александр Шурлаков

ФОТО: Александр Шурлаков

ФОТО: Александр Шурлаков

- Но местные жители же вернулись!

- Так они и до войны в храм особо не ходили. К нам едут из Донецка, из области, чтобы помолиться, посидеть у могилы отца Антония.

Православные особенно чтят это место. Дело в том, что на территории храма (это, кстати, первый большой Храм Донецка, открывшимся после десятилетий государственного атеизма), есть могила архимандрита Антоний (Чернышева).

Он строил этот храм, к отцу Антонию ходили за советом, а когда умер – совет стали спрашивать на его могиле. Люди говорили, что батюшка обладал даром предвидения. И особая сила есть и у его могилы. Это человек с потрясающей судьбой, который, собственно, был родоначальником храма и его душой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Поддержка для семей с детьми: Четыре полезных цифровых сервиса Фонда соцстраха
«Комсомолка» узнала, как работают и чем пригодятся будущим мамам, а также родителям несовершеннолетних россиян уже созданные и разрабатываемые электронные проекты социального ведомства
Новости 24
Разведение сил или разведение наивных: Националисты прибыли в Золотое ЛНР
На месте разрушенного аэропорта в ЛНР открыли военно-патриотический парк «Патриот»
Украинские вояки уже полчаса долбят школу в Зайцево
«Самый милый фельдшер»: Соцсети умилила собака-врач из донецкого приюта
Самую сильную армию Европы косит банальный понос
В Горловке украинские боевики разбили два дома
Команда юмористов из ДНР прошла в финал Международной лиги КВН
Житель Первомайска нашел в заброшенной шахте схрон оружия
ВСУ обстреляли детский садик "Пчелка" в Старомихайловке
Страшное ДТП в Торезе: погибло два человека, еще два - в больнице
Спортсмен из Луганска установил мировой рекорд на соревнованиях в России
У Зеленского решали, кто поедет в Донбасс контролировать разведение сил
Украинские боевики все утро лупят по Коминтерново
Погода в Луганске в воскресенье 6 октября: золотая осень вступила в свои права
Погода в Донецке 6 октября: дождь с грозой и +16
«Четвероногие друзья нашего дома» В библиотеке Крупской проходит месячник показа литературы к Всемирному дню защиты животных
Водителя, угробившего шестерых жителей Донецка, осудили на 8 лет лишения свободы
Формула Радика: украинский журналист предложил план зачистки Донбасса
После обстрела из гранатомета в Коминтерново на юге ДНР загорелся дом
Почему в Донецке были громкие взрывы: защитники ДНР сбили украинский беспилотник с миной НАТО на борту
«Информация о катастрофических последствиях является ложью»: на Енакиевском металлургическом заводе опровергли сообщения о масштабной аварии