Обитель на передовой в Донецке: Теперь многострадальный Свято – Игнатьевский храм будет выглядеть по – новому

Сколько было прямых и осколочных попаданий в Свято – Игнатьевский храм, что на Октябрьском, уже не вспомнит никто. Его отстраивали, ставили купола, но «Грады» не щадили святое место.

И вот теперь храм становится еще краше, словно назло врагу!

Стены штукатурят, стоят новые купола. Но, словно в память о тех ранах, на одной из стен остался фрагмент старой. Тогда обитель накрыла масса осколков. Вот их и взяли под стекло, не заделали штукатуркой.

Храм выживал на передовой под обстрелами. ФОТО: Александр Шурлаков

Помню, на одной из встреч со студентами ДонНУ еще в 2016 году, Александр Захарченко хотел, чтобы и в новом, возрожденном Донецком аэропорту была часть старого, разрушенного терминала. Как напоминание о том подвиге, который совершили наши защитники, отстаивая нашу землю. Рассказываю это прихожанке Людмиле, и вижу на ее глазах слезы.

- Александр Владимирович помогал нашему храму, - говорит Людмила. – Приход – то у нас маленький. В большие праздники – человек 50, а так – не более 30.

ФОТО: Александр Шурлаков

ФОТО: Александр Шурлаков

- Но местные жители же вернулись!

- Так они и до войны в храм особо не ходили. К нам едут из Донецка, из области, чтобы помолиться, посидеть у могилы отца Антония.

Православные особенно чтят это место. Дело в том, что на территории храма (это, кстати, первый большой Храм Донецка, открывшимся после десятилетий государственного атеизма), есть могила архимандрита Антоний (Чернышева).

Он строил этот храм, к отцу Антонию ходили за советом, а когда умер – совет стали спрашивать на его могиле. Люди говорили, что батюшка обладал даром предвидения. И особая сила есть и у его могилы. Это человек с потрясающей судьбой, который, собственно, был родоначальником храма и его душой.