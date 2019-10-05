2019-10-05T19:26:39+03:00
Политика

«Это сильно дорого для нас»: В городах Донецкой области подорожали квартплата и вода

Жители подконтрольного Киеву Донбасса возмущены новым ростом коммунальных тарифов
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Мариупольцы вынуждены платить большие деньги за техническую воду, которая почему-то официально считается питьевой. Фото: mrpl.cityМариупольцы вынуждены платить большие деньги за техническую воду, которая почему-то официально считается питьевой. Фото: mrpl.city
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Недолго ерничали на украинской стороне по поводу сентябрьского роста в ДНР «незыблемых с 2014 года» коммунальных тарифов. Пришел октябрь, и в ряде городов подконтрольной Киеву Донецкой области рванули вверх и без того высокие расценки на коммуналку.

Так, в Авдеевке коммунальное предприятие «Служба единого заказчика» подняло с 1 октября тарифы за обслуживание домов и придомовой территории на 100%. Теперь квартплата в городе составит от 6 до 7,5 грн (19 рублей) за 1 кв. м жилья. Цена будет варьироваться в зависимости от размеров дома и наличия в нем лифтов. Кстати, в Донецке в многоэтажке с лифтом квартплата за 1 кв. м сейчас составляет 6,5 рубля – в три раза меньше, чем в соседней Авдеевке.

В Славянске с 1 октября подняли на 11% тарифы на воду.

За один кубометр надо платить чуть больше 18 грн (45 рублей), а за стоки - почти 11,5 грн (29 рублей).

- С каждым днем все радостней жить. С ума сойти. Издевательство над пенсионерами, – отреагировала Лариса Подпоркина.

- Пенсии маленькие, зарплата маленькая, это дорого сильно для нас – для лиц с инвалидностью, для пенсионеров, – считает Леонид Еремеев.

А вот жителям Донецка один кубометр холодной воды обходится в три с половиной раза меньше, чем в Славянске - около 13 рублей, а стоков – почти 9 рублей.

В еще более худшей ситуации по сравнению со Славянском рискуют оказаться мариупольцы.

3 октября в Мариупольском горводоканале прошли общественные слушания по обсуждению нового тарифа. Там собираются установить цену на кубометр холодной воды в размере 22,6 грн (почти 57 рублей).

- Мы не должны платить такие деньги по сути за техническую воду, - возмущались пришедшие на слушания горожане.

Впрочем, вряд ли это мнение учтут – тарифы в скором времени повысят и в Мариуполе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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