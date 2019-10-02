«Вот она - рыба моей мечты!» Рыбак из Донецка удивил соцсети своим уловом

Донецкий рыбак Евгений Токунов удивил соцсети своим уловом – два амура весом 13 и 14 килограммов. «Комсомолка» решила расспросить Евгения о его достижениях и о рыбацкой философии.

Оказалось, что охотился за амурами Евгений практически неделю. Несмотря на прохладную осеннюю погоду, мужчина оставался у берега озера Медвежка в Харцызске. Вооружившись удочками, теплыми свитерами и резиновым костюмом пять дней он провел у водоема.

В итоге Евгений все-таки поймал «рыбу своей мечты». Мужчина сделал пару фотографий с добычей для социальных сетей, снял видео и отпустил амура обратно в свободное плавание, следуя философии понятной только самим рыбакам.

— На этом водоеме и вообще, у всех настоящих карпятников, есть принцип – поймал-отпустил! — отметил Евгений. — Если бы у нас хотя бы пятьдесят процентов рыбаков соблюдали нормы вылова, а лучше все сто процентов, то наши дети и внуки еще почувствовали бы этот адреналин от сумасшедших поклевок.

Евгений рассказал, что амуры, которых он выловил, это еще не самая крупная рыба на этом водоеме. Большой амур может весить 18 – 20 килограмм. Фото: vk.com/id49721169

В разговоре с «Комсомолкой» Евгений рассказал, что рыбачит уже на протяжении семи лет. Для него – это не просто увлечение. В прошлом году он вошел в профессиональный спорт.

— В этом сезоне для меня карповые соревнования окончены. В следующем году с мая снова в бой! Тренировки, соревнования и обычные рыбалки практически всё свободное время. А в этом сезоне еще приму участие в соревнованиях по донной ловле в пикник-парке Роща, — рассказал о своих планах мужчина.

Хоть сам Евгений и настаивает на том, что победа – это не главное, желаем ему победы на предстоящих соревнованиях. И как принято говорить среди рыболовов - «ни хвоста ни чешуи!»