2019-10-02T12:29:25+03:00
Политика

Представитель Донбасса рассказал о поэтапной реализации «формулы Штайнмайера» - что ждать Донбассу?

Министр иностранных дел Луганской Народной Республики Владислав Дейнего сделал заявление
Никита МАКАРЕНКОВ
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Министр иностранных дел Луганской Народной Республики. Фото: Луганский информационный центрМинистр иностранных дел Луганской Народной Республики. Фото: Луганский информационный центр
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Еще до заседания Контактной группы в Минске министр иностранных дел Луганской Народной Республики Владислав Дейнего выразил надежду на то, что украинская сторона все-таки подпишет текст «формулы Штайнмайера». Так и случилось. Представитель Киева Леонид Кучма поставил свою подпись под документом.

После заседания в белорусской столице Дейнего сделал заявление и рассказал о поэтапной реализации «формулы Штайнмайера».

- Ещё в октябре 2015 года Франк Вальтер Штайнмайер предложил на саммите «нормандской четвёрки» компромиссную формулу поэтапной реализации особого статуса. По этой формуле особый статус временно вводится в действие в день выборов и получает постоянный характер после публикации отчёта ОБСЕ по результатам выборов, - говорится в заявлении Дейнего.

Министр также отметил, что первый шаг, сделанный сторонами конфликта на пути согласования политических пунктов Комплекса мер по реализации Минских соглашений, скорее, чисто символический.

- Но он открывает возможности работы над целым комплексом аспектов, направленных на подготовку политического базиса прекращения конфликта на Донбассе. И от эффективности этой работы зависит результат всего Минского процесса. Прежде всего, обратить внимание нужно на формирование конституционных основ реализации постоянного характера особого статуса Донбасса. Для чего украинской стороне необходимо приступать к закреплению особого статуса в конституции Украины.

Представитель Луганской Народной Республики уточнил, что закон об особом статусе также требует серьезной доработки. При этом основные правовые нормы, формирующие особый статус достаточно близки к нашим принципиальным требованиям и его пониманию в Минском процессе.

Это право на языковое самоопределение, особый экономический режим на основе сотрудничества с Российской Федерацией, свои законодательство, органы правопорядка и армия (Народная милиция), самостоятельное формирование органов прокуратуры и судебной власти, договорные отношения с центральными органами исполнительной власти Украины и ряд других.

- Все эти правовые нормы требуют реализации, как в самом законе об особом статусе, так и в целом ряде вытекающих из него новых специальных законов и соглашений и внесения изменений действующие. Кроме того необходимо прояснить вопрос амнистии для участников конфликта, что тоже является одним из требований Комплекса мер. После этого необходимо согласование с нами специального законодательного регулирования вопроса внеочередных выборов на Донбассе. Таким образом, сейчас мы в начале долгого пути подготовки проектов законов и подзаконных актов, согласования их с представителями Республик Донбасса в Минске, принятия их в согласованной редакции и введения в действие.

Дейнего также отметил, что дорога к саммиту «нормандской четвёрки» - открыта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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