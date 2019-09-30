Перепись населения в ДНР 2019: О чем спросят жителей

1 октября начинается перепись населения в ДНР 2019. В течение двух недель по домам и квартирам будут ходить переписчики. У переписчика должны быть удостоверение, значок, специальный портфель с эмблемой Республиканской переписи населения 2019 года.

К ВАМ ПРИШЕЛ ПЕРЕПИСЧИК

Войдя в помещение, переписчик обязан показать удостоверение. Оно действительно при предъявлении паспорта. В случае сомнений можно позвонить на горячую линию, где подтвердят фамилию переписчика, который пришел к вам в дом.

Переписчик обязан отмечать на бланках переписных листов исключительно те ответы, которые дали участники переписи. При этом ответы за малолетних детей будут давать их родители. Не допускается искаженная запись ответов и самозаполнение листов населением. В случае необходимости переписчик может пояснить вопрос.

Фамилии, имена и отчества в переписном листе не указываются. В то же время переписчик попросит назвать ФИО, чтобы внести в отдельный список лиц, подлежащих переписи в данном помещении. При этом человеку никаких документов предъявлять не нужно. Также перечитывать самому переписной лист и ставить в них свою подпись не нужно. Переписчик обязан не разглашать полученные персональные данные жителей.

ПЕРЕПИСЬ МОЖНО ПРОЙТИ НА СТАЦИОНАРНОМ УЧАСТКЕ

Никто не вправе принуждать и наказывать человека за нежелание участвовать в переписи населения или отвечать на отдельные вопросы. При опросе людей в каждом помещении переписчик обязан выяснить, нет ли у опрашиваемых другого места жительства. Если есть, то опрашиваемый должен определить, где он будет переписываться. Всем лицам, имеющим не одно место жительства, при заполнении на них переписных документов выдается справка о прохождении переписи для предъявления ее в случае необходимости переписчику по другому месту жительства.

Если граждане по каким-либо причинам не желают принимать переписчика у себя дома, то можно ответить на вопросы непосредственно в помещении стационарного участка. Адреса таких участков размещены на сайте Главстата ДНР http://glavstat.govdnr.ru/index.php, а также в администрациях городов и районов. Кроме того, эту информацию можно получить по телефонам горячей линии Главстата: 071-496-67-20.

ВОПРОСЫ ОБЪЕДИНЕНЫ В РАЗДЕЛЫ

Переписной лист содержит 25 вопросов, которые объединены в разделы:

— пол;

— дата рождения;

— место рождения;

— состояние в браке;

— гражданство;

— национальная принадлежность;

— образование и обучение;

— владение языками;

— источники средств к существованию;

— занятость и безработица;

— миграция;

— для женщин – о числе рожденных детей и дате рождения первого ребенка.

Прежде чем перейти к вопросам, переписчик попросит перечислить всех, кто постоянно живет в вашем домохозяйстве или на момент учета населения с 0 часов 1 октября 2019 года. Сначала записывается первый член семьи, а потом остальные – с пояснением, кем они приходятся записанному первым.

Следующие вопросы не должны вызвать затруднений: пол, дата рождения и возраст, место рождения, гражданство.

А вот вопрос о состоянии в браке подразумевает не только юридическое состояние (официально зарегистрированный брак), но и фактическое состояние. Также здесь разделены понятия «разведен официально» и «разошелся» для получения информации о числе фактически распавшихся браков и официально расторгнутых.

Эмблема Республиканской переписи населения 2019 года. Фото: smdnr.ru

О НАЦИОНАЛЬНОСТИ МОЖНО НЕ ОТВЕЧАТЬ

В вопросе о национальности предполагается получение ответа по самоопределению опрашиваемого. Предусмотрен и вариант – «отказ от ответа».

В раздел «Образование и обучение», помимо уровней полученного образования, включены варианты ответа о таких ступенях высшего образования, как бакалавр и магистр. Также введен вопрос о наличии ученой степени. Те, кто не имеет никакого образования, ответят на вопрос: «Умеете ли вы читать и писать?».

В блоке «Владение языками» опрашиваемый ответит на вопрос о владении русским языком, иными языками. Предусмотрена отметка о владении языком жестов.

Кроме того, переписной лист содержит вопросы об источниках средств к существованию. Это может быть трудовая деятельность, включая работу по совместительству, личное подсобное хозяйство. Получение пенсии, стипендии, пособия, дивидендов, алиментов, дохода от патентов и авторских прав, сдачи в аренду имущества. Нахождение на иждивении и наличие сбережений. Или иной источник средств существования. Все источники необходимо указать, но нужно также отметить тот, который вы считаете основным.

ПРО РАБОТУ СПРОСЯТ ДЕТАЛЬНО

В разделе «Занятость и безработица» у вас спросят о наличии работы за неделю до переписи, в частности – с 24 по 30 сентября. У тех, кто работает, уточняют: являются они наемными работниками или хозяевами собственного дела. У последних поинтересуются, привлекают ли они наемных работников. Также для трудоустроенных предполагается вопрос о наличии в этот период второй работы.

Безработные, которые искали работу в течение последнего месяца, ответят на вопрос, смогли бы они приступить к ней в ближайшие две недели, если бы появилось подходящее предложение. Тем, кто не искал работу в течение последнего месяца, необходимо указать, по каким причинам.

Кроме того, переписчик поинтересуется, как далеко находится ваша работа – в том ли населенном пункте, где вы проживаете. В противном случае необходимо указать наименование города, района, области иностранного государства, где опрашиваемый трудоустроен.

В разделе «Миграция» респонденту необходимо ответить на вопрос: «С какого года вы непрерывно проживаете в этом населенном пункте?», «Где вы проживали в октябре 2018 года?».

Последний блок вопросов относится только к женщинам в возрасте 15 лет и старше – о числе детей и о дате рождения первого ребенка. Эти данные важны определения тенденций в демографической сфере.