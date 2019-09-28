2019-09-28T02:36:45+03:00
Спорт

Бразильский спортсмен поразил зрителей феерическим танцем перед поединком

В Донецке прошел крупный турнир по смешанным единоборствам [видео] [фото]
Никита МАКАРЕНКОВ
Поделиться:
Бразильский спортсмен поразил зрителей феерическим танцем перед поединкомБразильский спортсмен поразил зрителей феерическим танцем перед поединкомФото: Никита МАКАРЕНКОВ
Изменить размер текста:

В столице Донецкой Народной Республики на стадионе «Олимпийский» собрались тысячи дончан. Турнир по смешанным единоборствам «Единый Донбасс 2» открыл российский рэпер Рем Дигга. Он выступил перед зрителями перед тем, как начались зрелищные поединки.

Одним из самых ярких стал бой бразильца Жоао Пауло Родригес Де Соуза с дончанином Романом Огульчанским.

Бразильский спортсмен поразил зрителей феерическим танцем перед поединком Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Бразильский спортсмен поразил зрителей феерическим танцем перед поединкомФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Жоао Пауло – самый опытный спортсмен турнира – ему 38 лет. На счету бразильца 37 побед и 17 поражений. Спортсмен обладает невероятной артистичностью. Еще до поединка он успел понравиться многим зрителям благодаря фееричному танцу во время выхода.

Спортсмен из Бразилии поразил зрителей феерическим танцем перед поединком, в котором проиграл.Никита МАКАРЕНКОВ

Боец устроил целое шоу – зажигательно танцевал перед зрителями, а затем неспеша снимал с себя целых три футболки – видимо не привык к донецкой прохладе после солнечной бразильской погоды.

Бразильский спортсмен поразил зрителей феерическим танцем перед поединком Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Бразильский спортсмен поразил зрителей феерическим танцем перед поединкомФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Бразильский спортсмен поразил зрителей феерическим танцем перед поединком Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Бразильский спортсмен поразил зрителей феерическим танцем перед поединкомФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Несмотря на фееричный и зажигательный выход соперника, донецкому бойцу все-таки удалось его одолеть. Да ещё как? Нокаутом в третьем раунде – всего за несколько секунд до его завершения. Удар с ноги пришелся прямо в голову Жоао Пауло.

Бразилец даже не подозревал, что проиграет дончанину нокаутом Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Бразилец даже не подозревал, что проиграет дончанину нокаутомФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Еще до поединка Роман Огульчанский сказал, что его бразильский соперник показал шоу во время взвешивания и во время открытых тренировок, а он покажет шоу в клетке. Свое слово дончанин сдержал. Победителя награждал министр молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики Александр Громаков. Не остался без внимания и гость из Бразилии – ему вручили пакет с подарками и проводили аплодисментами.

- Я люблю всех вас! – сказал проигравший спортсмен зрителям.

Победителям боев вручали оригинальные кубки турнира Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Победителям боев вручали оригинальные кубки турнираФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Донецкие бойцы показали хорошие результаты Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Донецкие бойцы показали хорошие результатыФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Всего прошло девять поединков с участием спортсменов из Республик Донбасса, России, Ирана, Бразилии и Киргизии. В со-главном бою сошлись донецкий спортсмен Максим Швец и Али Махро Бахтиари из Ирана. Победу одержал наш земляк.

Главным и последним боем вечера стала схватка чемпиона Европы и мира Владимира Минеева из России и многократного призера международных турниров Диего Диаса из Бразилии.

Российский боец по итогам трех раундов одержал победу. На турнире присутствовал и Глава Республики Денис Пушилин. С повышенным интересом он наблюдал за главным боем. Перед вторым раундом руководитель государства подошел к самому рингу и уже оттуда поддерживал российского спортсмена.

Спортсмен из Луганской Народной Республики Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Спортсмен из Луганской Народной РеспубликиФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Перед началом боя Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Перед началом бояФото: Никита МАКАРЕНКОВ

После поединков для дончан и гостей города выступил Стас Костюшкин. В завершении вечера в небе загорелись огни салюта.

По дороге на зрелищный бой Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

По дороге на зрелищный бойФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Девушки сопровождали спортсменов на поединки Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Девушки сопровождали спортсменов на поединкиФото: Никита МАКАРЕНКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Локомотив - Зенит 28 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 11 тура чемпионата России по футболу РПЛ
Футбол, матч Локомотив - Зенит 28 сентября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 28 сентября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 11 тура чемпионата России по футболу РПЛ [видео]
Алания - ЦСКА 25 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 1/16 финала кубка России по футболу
Футбол, матч Алания - ЦСКА 25 сентября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 25 сентября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 1/16 финала кубка России по футболу
Новости 24
"Формула Штайнмайера" - это значит сдать границу с РФ Украине?
Международный турнир по боксу посвятят памяти Захарченко и жертв этой войны
Писатели из России передали донецкому музею флягу бойца из Сталино, погибшего под Смоленском
Украинские боевики подорвались под Светлодарском
На Украине продолжают хватать дончан: почти 500 человек числятся пропавшими без вести
Неприятный сюрприз: В приют «ПИФ» подкинули маленьких щенков
«Если их не остановить, они будут стрелять по нам, пока не сотрут с лица земли!» Украинские военные продолжают вести обстрелы в Донбассе
Сегодня в Донецке пройдет Масштабный фестиваль ММА
Фантасты планируют создать сборник о войне в Донбассе
«Письмо из Хогвартса принесла»: Огромная ушастая сова появилась днем в донецком дворе
Одни - разрушают, другие - созидают: В ДНР приступили к восстановлению частных домов, разрушенных украинскими боевиками
Село в ЛНР украинские боевики обстреляли из гаубиц
Первый фестиваль фантастов "Звезды над Донбассом" прошел в Донецке
Погода в Луганске 27 сентября: туман и без осадков
Погода в Донецке в пятницу 27 сентября: тепло и пасмурно
Отопительный сезон в Луганске 2019: Когда начнется отопительный сезон
Сокольники из-за постоянных обстрелов покинули все жители
Администраторов сауны в ЛНР оштрафовали за вызов клиентам проституток
В Макеевке освободившийся из тюрьмы рецидивист убил поклонника своей жены
Пушилин с благодарностью отклонил предложение Лукашенко о введении в Донбасс миротворцев из Белоруссии
В Донбасс прибыли украинские журналисты для подготовки фейков
Украинские боевики установили мины на пути следования патрулей ОБСЕ
Какие дни будут выходными в ЛНР в 2020 году
Украинские военные 22 раза за сутки открывали огонь по ДНР
Отопительный сезон в Донецке 2019: отопление могут включить досрочно
В Луганске спасатель вынес на руках пенсионерку из горящего дома