Бразильский спортсмен поразил зрителей феерическим танцем перед поединком

В столице Донецкой Народной Республики на стадионе «Олимпийский» собрались тысячи дончан. Турнир по смешанным единоборствам «Единый Донбасс 2» открыл российский рэпер Рем Дигга. Он выступил перед зрителями перед тем, как начались зрелищные поединки.

Одним из самых ярких стал бой бразильца Жоао Пауло Родригес Де Соуза с дончанином Романом Огульчанским.

Бразильский спортсмен поразил зрителей феерическим танцем перед поединкомФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Жоао Пауло – самый опытный спортсмен турнира – ему 38 лет. На счету бразильца 37 побед и 17 поражений. Спортсмен обладает невероятной артистичностью. Еще до поединка он успел понравиться многим зрителям благодаря фееричному танцу во время выхода.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/734632" frameborder="0"></iframe> Спортсмен из Бразилии поразил зрителей феерическим танцем перед поединком, в котором проиграл.Никита МАКАРЕНКОВ

Боец устроил целое шоу – зажигательно танцевал перед зрителями, а затем неспеша снимал с себя целых три футболки – видимо не привык к донецкой прохладе после солнечной бразильской погоды.

Бразильский спортсмен поразил зрителей феерическим танцем перед поединкомФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Бразильский спортсмен поразил зрителей феерическим танцем перед поединкомФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Несмотря на фееричный и зажигательный выход соперника, донецкому бойцу все-таки удалось его одолеть. Да ещё как? Нокаутом в третьем раунде – всего за несколько секунд до его завершения. Удар с ноги пришелся прямо в голову Жоао Пауло.

Бразилец даже не подозревал, что проиграет дончанину нокаутомФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Еще до поединка Роман Огульчанский сказал, что его бразильский соперник показал шоу во время взвешивания и во время открытых тренировок, а он покажет шоу в клетке. Свое слово дончанин сдержал. Победителя награждал министр молодежи, спорта и туризма Донецкой Народной Республики Александр Громаков. Не остался без внимания и гость из Бразилии – ему вручили пакет с подарками и проводили аплодисментами.

- Я люблю всех вас! – сказал проигравший спортсмен зрителям.

Победителям боев вручали оригинальные кубки турнираФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Донецкие бойцы показали хорошие результатыФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Всего прошло девять поединков с участием спортсменов из Республик Донбасса, России, Ирана, Бразилии и Киргизии. В со-главном бою сошлись донецкий спортсмен Максим Швец и Али Махро Бахтиари из Ирана. Победу одержал наш земляк.

Главным и последним боем вечера стала схватка чемпиона Европы и мира Владимира Минеева из России и многократного призера международных турниров Диего Диаса из Бразилии.

Российский боец по итогам трех раундов одержал победу. На турнире присутствовал и Глава Республики Денис Пушилин. С повышенным интересом он наблюдал за главным боем. Перед вторым раундом руководитель государства подошел к самому рингу и уже оттуда поддерживал российского спортсмена.

Спортсмен из Луганской Народной РеспубликиФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Перед началом бояФото: Никита МАКАРЕНКОВ

После поединков для дончан и гостей города выступил Стас Костюшкин. В завершении вечера в небе загорелись огни салюта.

По дороге на зрелищный бойФото: Никита МАКАРЕНКОВ