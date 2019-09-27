Перепись населения в ДНР 2019: Могут ли мошенники прийти под видом переписчиков и как избежать встречи с ними

Перепись населения в ДНР 2019, которая впервые пройдет в Республике с 1 по 14 октября, волнует дончан. «Комсомолка» рассказывала ранее для чего она нужна и куда передадут полученные сведения. Но очень многих интересует вопрос, не станет ли перепись приманкой для аферистов, которые могут под видом переписчиков проникнуть в жилье доверчивых граждан.

Итак, что нужно знать, чтобы не стать жертвой мошенников?

1. Попросить предъявить удостоверение

Если опрашиваемые лица будут внимательны и уточнят, есть ли у переписчика удостоверение, которое действительно при предъявлении паспорта, то вероятность встречи с мошенниками сведется к нулю.

2. Как выглядит удостоверение переписчика

Каждый переписной работник (в том числе и переписчик) будет иметь удостоверение, с определенным количеством степеней защиты, чтобы не было подделок, с указанием его фамилии, имени, отчества, должности (переписчик, инструктор-контролер, заведующий переписным участком). Удостоверение действительно при предъявлении паспорта.

3. Можно пройти перепись на стационарном участке

Население, по каким-либо причинам не имеющее возможности встретиться по месту жительства с переписчиком, может в этот период пройти перепись на переписном стационарном участке, адрес которого можно уточнить на сайте info@stat.govdnr.ru

4. В квартиру пускать не обязательно

Ответить на вопросы переписного листа можно, не впуская переписчика в квартиру (в дом), например, в коридоре или на улице.

5. Требовать ваши документы или что-либо другое не имеют права

Никаких документов при опросе населения никто предъявлять не должен, вся информация записывается со слов опрашиваемого.

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