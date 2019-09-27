2019-09-27T10:55:52+03:00
Общество

В ДНР сразятся трактористы

За первое место приз - 75 тысяч рублей
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Тракторным соревнованиям уже три года. ФОТО: МинагропромТракторным соревнованиям уже три года. ФОТО: Минагропром
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Трактористы посоревнуются в Новоазовске 12 октября. Об этом сообщили в пресс-службе министерства агропрома ДНР.

Конкурс пройдет в четырех номинациях: «Лучшая команда трактористов-машинистов сельскохозяйственного Лучшее знание теоретической части» и «Профессионально-прикладная физическая подготовка трактористов-машинистов».

Первое место – 75 тысяч рублей, второе – 50 тысяч рублей и третье – 25 тысяч рублей.

Тракторные соревнования пройдут в третий раз. Первый турнир состоялся в октябре 2017 года.

А в прошлом году парни соревновались в управление трактором с прицепом, укладки сена в управление трактором с плугом и управление с погрузчиком. Первое место заняли механизаторы из Волновахского района, второе – команда ООО "Роз-Агро" Шахтерского района, третье – у команды Амвросиевского района ГП "Агро-Донбасс";

- Сейчас в Центре занятости вакансий на трактористов полно, - говорит Михаил Степаненко из Новоазовска. – Хочу в этом году попасть на соревнования. Власти обещают, что будут поддерживать фермеров, не давить налогами. А будет легче фермерам – будет и у нас работа!

ИСТОЧНИК KP.RU

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