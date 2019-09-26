2019-09-26T22:49:19+03:00
Общество

«Дом зашатался!» Жители Пролетарского района Донецка услышали громкий взрыв

Местные жители не исключают диверсии
Роман ПОБЕРЕЖНЮКНикита МАКАРЕНКОВ
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Жители Пролетарского района Донецка услышали громкий взрыв. Фото: Фейсбук/Подслушано в ДонецкеЖители Пролетарского района Донецка услышали громкий взрыв. Фото: Фейсбук/Подслушано в Донецке
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Сегодня, 26 сентября, перед самим комендантским часом жители Пролетарского района Донецка подскочили от громкого хлопка. Взрыв был такой силы, что его слышали сразу в нескольких кварталах. Об этом «Комсомолке» сообщили встревоженные местные жители.

- Услышала хлопок! Потом во дворе сработали сигнализации машин – такого не слышали очень давно, - поделилась с нами жительница Пролетарки Ирина.

Это сразу же подхватили пользователи социальных сетей.

- Хэй, народ! Что грохнуло? – написали одни. – У меня дом зашатался.

- А у меня окна задрожали на Щетинина, - подхватили другие пользователи.

Официальных заявлений по происшествию пока не поступало.

Напомним, что Пролетарка находится в тылу. Снаряды украинской артиллерии туда, как правило, не долетают. Поэтому можно предположить, что взорвалось какое-то взрывное устройство, сдетонировал снаряд или, на худой конец, гранта. Диверсия это или хулиганство – выяснят правоохранители.

ИСТОЧНИК KP.RU

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