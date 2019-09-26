«Дом зашатался!» Жители Пролетарского района Донецка услышали громкий взрыв
Сегодня, 26 сентября, перед самим комендантским часом жители Пролетарского района Донецка подскочили от громкого хлопка. Взрыв был такой силы, что его слышали сразу в нескольких кварталах. Об этом «Комсомолке» сообщили встревоженные местные жители.
- Услышала хлопок! Потом во дворе сработали сигнализации машин – такого не слышали очень давно, - поделилась с нами жительница Пролетарки Ирина.
Это сразу же подхватили пользователи социальных сетей.
- Хэй, народ! Что грохнуло? – написали одни. – У меня дом зашатался.
- А у меня окна задрожали на Щетинина, - подхватили другие пользователи.
Официальных заявлений по происшествию пока не поступало.
Напомним, что Пролетарка находится в тылу. Снаряды украинской артиллерии туда, как правило, не долетают. Поэтому можно предположить, что взорвалось какое-то взрывное устройство, сдетонировал снаряд или, на худой конец, гранта. Диверсия это или хулиганство – выяснят правоохранители.
ИСТОЧНИК KP.RU