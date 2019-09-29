Галина Карачинцева - кондитер, которая поет: "Даже конфеты и те делаю с песней"

Дончан в последние годы сложно удивить концертами. Певцы из РФ, рок-звезды, артисты театров – кто только не приезжает в Донецк! Иногда кажется даже, что этих концертов слишком много. Тем интереснее было сходить на выступление нашей, родной дончанки. Особенно, если знал ее всегда, как искусного кулинара, зефиром и конфетами от которой восхищается весь Донецк.

Петь начала в троллейбусе

Галина Карачинцева встречает меня в холле библиотеки Крупской, у нас есть несколько минут пообщаться, пока собираются зрители.

Он рада выступать для своих земляков, даже без гонораров.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Родилась и всю жизнь я прожила в Донецке на Октябрьском. Отец у меня родом из Осетии, мама – из России. А музыка, сколько себя помню, всегда со мной, у нас вся семья любила петь, - рассказывает Галина. – Первые публичные выступления мои были в троллейбусе! Мама была кондуктором, а папа - водителем троллейбуса, по маршруту №7. Ведомственный детский садик находился очень далеко от Октябрьского посёлка, где мы жили, поэтому садик я не посещала, и родители меня с собой на работу часто брали, когда в одной смене работали. Вот мама меня усаживала на кондукторское место, и я всю дорогу смотрела в окошко и пела. Репертуар был огромный: все известные песни! В троллейбусе пассажиры затихали и внимательно слушали маленькую девочку, поющую чистым звонким голосом, да еще и со 100% попаданием в ноты. А на выходе из салона троллейбуса каждый норовил меня угостить чем-то вкусненьким или подарить какую-то безделушку забавную.

- А этот концерт «Когда душа поет» - он ведь первый? – спрашиваю Галину.

- Да, сольный концерт – первый. Меня часто приглашают спеть на различных праздниках, а после концерта зрители спрашивают, где в Донецке можно прийти меня послушать – в театре или филармонии? И очень удивляются, что я – любитель, - говорит она. - Да, есть музыкальная школа, театр-студия и школа бальных танцев. Есть опыт киносъемок и прямых эфиров. Это участие в передачах «Семейный суд», «Семейные драмы», «Криминальные дела», шоу талантов. Но по образованию я экономист и специалист кондитерской промышленности, работала на фабриках «АВК», «Конти», в России. И знаете, создание конфет – это тоже творчество. Делаю их с песней. Да я даже, когда борщ варю, пою! Репертуар самый разнообразный – от романсов до рока. Я пою, а мой любимый алабай Мишка подпевает мне. Так красиво завывает, даже иногда в тональность попадает. Соседи не жалуются, говорят, что нравится им наше пение.

До этого сольного концерта было множество выступлений на различных площадках Донецка, включая фронт.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Могла стать артиллеристом

Знаю не от самой Галины, а от ее друзей, что она часто выступает перед военными, не боится ездить в обстреливаемые районы.

- Да. Стараюсь поддержать наших ребят, им непросто приходится. Признаться, я и сама хотела пойти воевать, мечтала об артиллерии, с математикой у меня всегда был порядок, точно не промахнулась бы, - не перестает удивлять меня Галина. – Да муж отговорил, говорит, ты со своими болячками там только обузой будешь. Поэтому я военных поддерживаю так, как могу – пою для них. Очень люблю Ольгу Кормухину, «Pink Floyd», «Nazareth». Конечно, перед каждым выступлением волнуюсь, долго репетирую. Вот и теперь третью ночь не сплю, засыпаю и повторяю монологи. А выхожу на сцену и все волнение исчезает – есть только я и зритель.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/734787" frameborder="0"></iframe> Галина Карачинцева петь начала еще с детства, могла стать второй Долиной, но выбрала другой путь.Юлия АНДРИЕНКО

Искренность ее выступления потрясает.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В этом мне предстоит убедиться, как только Галина берет в руки микрофон. Русские романсы, попурри на французском, английском, итальянском, испанском, осетинском языках – есть от чего изумиться. Больше всего потрясли в ее исполнении «Близкие люди», где строки «Близкие люди, внезапно вы сделались дальними, ветер судьбы одуванчиком вас растрепал» так понятны дончанам, чьи судьбы разделила война.

А затем Галина вдруг преображается в ворчливую свекровь, а через мгновение – в гламурную блондинку. Я наблюдаю эти метаморфозы, вытираю слезы от смеха и думаю, а может это и хорошо, что она вот такая наша, народная. Глядишь, лоск профессионализма убил бы эту искренность и близость.

Франсуа Мод д`Эме спел для Галины, назвав ее "любимой осетинкой".Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Когда душа поет

Кроме ее кулинарных и вокальных способностей, лично мне она знакома своим стремлением к справедливости и отвагой на пути к этому. Вот уж где осетинский темперамент соединился с донецкой прямолинейностью. Запомнилась история, где инвалидам неправильно делали начисления, лишая их и так мизерной пенсии. Кто-то бы повздыхал, посокрушался и пошел дальше. Галина же не поленилась собрать все табульки, написать письма в различные инстанции и заставить власть обратить внимание на несправедливость. Затем была история с нерадивыми коммунальщиками, и вновь Галина не отсиделась в стороне, ругая власть на лавочке у подъезда, а добилась качественного ремонта. И в этом вся она – озорная, ироничная, неравнодушная.

Голос Галины должен звучать для широкого зрителя.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Можно быть трижды экономистом и кондитером, но если душа поет, то голос ее обязательно будет услышан. Даже если путь к сцене столь причудлив.

- Наверное, я счастливый человек, - признается Галина. - В детстве мечтала, чтобы моя жизнь была связана с пением, животными и конфетами, которые я обожала и могла съесть даже 2 кг в день! Конечно, конфеты уже так не ем, но все, о чем мечтала, воплотилось. И я счастлива дарить эту радость дончанам.