Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты под Луганском

В субботу, 28 сентября, в поселке Красная Заря Перевальского района произошла беда: пятеро детей подорвались на найденной гранате. Самому младшему из пострадавших - семь лет, старшему - 13. Ребята обнаружили тайник с боеприпасами в лесу. Играя, дети случайно взорвали одну из гранат.

- Найденные детьми боеприпасы принадлежали украинским боевикам, которые занимали позиции в этом районе во время боевых действий летом 2014 года, - рассказал начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Детей уже доставили в специализированные больницы Луганска. За их жизни борются врачи.

Осадчий отметил, что подрывы мирных жителей на неразорвавшихся взрывоопасных предметах, к сожалению, являются не редкостью. Военные Республики призывают при обнаружении взрывоопасных предметов ни в коем случае не приближаться и не прикасаться к ним!

- Немедленно сообщите по телефонам экстренных служб МЧС, МВД или военной комендатуры. Отойдите на безопасное расстояние и до прибытия специалистов не подпускайте никого к этому месту, - сказал начальник пресс-службы Народной милиции.

Напомним, что за время вооруженного конфликта в результате украинской агрессии в Луганской Народной Республике погибли 34 ребенка.