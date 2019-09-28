Где можно пройти перепись населения в ДНР 2019

Как известно, с 1 по 14 октября в Республике впервые пройдет перепись населения. Процесс этот сразу оброс множеством слухов и кривотолков. Вчера «Комсомолка» рассказала, как избежать встречи с мошенниками, которые могут прийти под видом переписчиков. Для тех, кто совсем не хочет пускать в дом посторонних, а принять участие в переписи населения все-таки желает, будут открыты специальные пункты. В каждом районе города их предостаточно, чтобы не испытывать неудобств. «В пешей доступности» в каждом районе Республики в зависимости от количества населения откроются 10 и более таких пунктов.

Найти ближайший к вашему дому можно на сайте главного управления статистики ДНР: http://glavstat.govdnr.ru/stac_uch/stac_uch.php

Кроме того, для обеспечения открытости данных и минимизации распространения недостоверных сведений о переписи населения начала работу горячая линия главстата ДНР, по которой можно получить исчерпывающие разъяснения о вопросах переписного листа, работе стационарных участков и других аспектах предстоящего мероприятия.

Обращения принимаются по телефону: 071-496-67-20 с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00.

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