2019-09-28T11:56:36+03:00
Политика

Где можно пройти перепись населения в ДНР 2019

Принять участие в переписи населения ДНР-2019 можно не пуская никого в квартиру. Желающие могут прийти на специальные пункты и поучаствовать
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Пройти процедуру переписи населения можно будет в специальных пунктах. Фото: Александр ВалентиновичПройти процедуру переписи населения можно будет в специальных пунктах. Фото: Александр Валентинович
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Как известно, с 1 по 14 октября в Республике впервые пройдет перепись населения. Процесс этот сразу оброс множеством слухов и кривотолков. Вчера «Комсомолка» рассказала, как избежать встречи с мошенниками, которые могут прийти под видом переписчиков. Для тех, кто совсем не хочет пускать в дом посторонних, а принять участие в переписи населения все-таки желает, будут открыты специальные пункты. В каждом районе города их предостаточно, чтобы не испытывать неудобств. «В пешей доступности» в каждом районе Республики в зависимости от количества населения откроются 10 и более таких пунктов.

Найти ближайший к вашему дому можно на сайте главного управления статистики ДНР: http://glavstat.govdnr.ru/stac_uch/stac_uch.php

Кроме того, для обеспечения открытости данных и минимизации распространения недостоверных сведений о переписи населения начала работу горячая линия главстата ДНР, по которой можно получить исчерпывающие разъяснения о вопросах переписного листа, работе стационарных участков и других аспектах предстоящего мероприятия.

Обращения принимаются по телефону: 071-496-67-20 с понедельника по пятницу с 8:00 до 20:00.

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Куда передадут полученные на переписи сведения. Обработкой собранной информации будут заниматься сотрудники Главстата ДНР (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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