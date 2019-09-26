Обязательно ли участвовать в переписи населения в ДНР 2019
На следующей неделе с 1 октября стартует перепись населения в ДНР 2019. У многих возникает вопрос, обязательно ли участие в ней.
- Участие в переписи – добровольный вклад в большое общее дело. Долг каждого гражданина пройти перепись населения и дать правильные ответы на все вопросы переписного листа. От вашего активного участия зависит будущее каждого из нас, - рассказали в главстате Республики.
Перепись – «моментальный снимок» всего населения страны в определенный момент времени. Опросы жителей Донецка показывают, что горожане поддерживают предстоящее мероприятие, понимая важность переписи.
- Мы только «за», - говорит молодые люди. – Перепись позволит пересчитать нас, что называется, по категориям и правильно спланировать бюджет.
Сведения переписи необходимы для разработки государственных программ социального и экономического развития Донецкой Народной Республики, повышения социальных стандартов уровня жизни людей.
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ИСТОЧНИК KP.RU