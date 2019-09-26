2019-09-26T13:23:16+03:00
Общество

Обязательно ли участвовать в переписи населения в ДНР 2019

С 1 по 14 октября пройдет перепись населения в ДНР 2019
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Обязательно ли участвовать в переписи населения в ДНР 2019Обязательно ли участвовать в переписи населения в ДНР 2019Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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На следующей неделе с 1 октября стартует перепись населения в ДНР 2019. У многих возникает вопрос, обязательно ли участие в ней.

- Участие в переписи – добровольный вклад в большое общее дело. Долг каждого гражданина пройти перепись населения и дать правильные ответы на все вопросы переписного листа. От вашего активного участия зависит будущее каждого из нас, - рассказали в главстате Республики.

Перепись – «моментальный снимок» всего населения страны в определенный момент времени. Опросы жителей Донецка показывают, что горожане поддерживают предстоящее мероприятие, понимая важность переписи.

- Мы только «за», - говорит молодые люди. – Перепись позволит пересчитать нас, что называется, по категориям и правильно спланировать бюджет.

Сведения переписи необходимы для разработки государственных программ социального и экономического развития Донецкой Народной Республики, повышения социальных стандартов уровня жизни людей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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