Куда передадут данные переписи населения в ДНР 2019

Перепись населения в ДНР 2019 продлится с 1 по 14 октября. Жителей Республики перепишут путем обхода и опроса по месту жительства. Также можно пройти опрос, самостоятельно явившись на стационарный участок переписи.

Многие задают вопрос – куда передаются данные переписи населения в ДНР 2019? На это ответили в главном управлении статистики Республики. По словам специалистов, обработкой собранной информации будут заниматься сотрудники Главстата ДНР.

- Все данные переписи обезличены и конфиденциальны. Их передача третьим лицам запрещена законодательством Донецкой Народной Республики, - говорится в сообщении.

Также анонсировано, что в период с 15 по 18 октября будет проводиться выборочный контрольный обход с целью проверки правильности учета.

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