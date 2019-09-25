2019-09-25T15:13:28+03:00
Политика

Куда передадут данные переписи населения в ДНР 2019

Уже с 1 октября стартует перепись населения в ДНР 2019
Никита МАКАРЕНКОВ
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Перепись населения в ДНР 2019 стартует уже 1 октябряПерепись населения в ДНР 2019 стартует уже 1 октябряФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Перепись населения в ДНР 2019 продлится с 1 по 14 октября. Жителей Республики перепишут путем обхода и опроса по месту жительства. Также можно пройти опрос, самостоятельно явившись на стационарный участок переписи.

Многие задают вопрос – куда передаются данные переписи населения в ДНР 2019? На это ответили в главном управлении статистики Республики. По словам специалистов, обработкой собранной информации будут заниматься сотрудники Главстата ДНР.

- Все данные переписи обезличены и конфиденциальны. Их передача третьим лицам запрещена законодательством Донецкой Народной Республики, - говорится в сообщении.

Также анонсировано, что в период с 15 по 18 октября будет проводиться выборочный контрольный обход с целью проверки правильности учета.

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На следующей неделе с 1 октября стартует перепись населения в ДНР 2019. Для чего же она нужна? Об этом рассказали в Главстате ДНР (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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