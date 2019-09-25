2019-09-25T14:48:36+03:00
Происшествия

Взрыв склада с боеприпасами в Донецке: Осколки сыпятся во дворы на Грабарях

Местных жителей эвакуируют на автобусах
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Вера Ефимовна показала еще горячий осколок от боеприпасаВера Ефимовна показала еще горячий осколок от боеприпасаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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На Грабарях, что в Куйбышевском районе Донецка, до сих пор слышны взрывы. На территории бывшего автобусного парка в складе детонируют боеприпасы. Проезд к месту ЧП перекрыт в радиусе более километра, красной лентой перегорожены даже проулки.

Останавливаюсь возле местных жителей на улице Северодвинской.

- Вот, посмотрите, - показывает мне еще теплый осколок местная жительница Вера Ефимовна. – Он прилетел во двор, чудом никто не пострадал. Светопреставление у нас началось без десяти семь утра. Сначала гулкие разрывы были слышны с очень коротким интервалом, вышли на улицу, а в стороне бывшего автобусного парка столб темного дыма.

По рассказам местных жителей, с самого утра со стороны Песок их обстреливали украинские военные. Не исключено, что это и стало причиной детонации боеприпасов. Согласно Минским соглашениям, военная техника давно уже отведена, а боеприпасы, те же 82-е мины, хранились в специально оборудованном складе. От Грабарей до линии соприкосновения - рукой подать.

Дым в Грабарях виден и в центральной части Донецка Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Дым в Грабарях виден и в центральной части ДонецкаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Пока мы общались, подъехала машина с военными. Они предложили выехать на несколько дней в центр Донецка. Пункт сбора местных жителей разбит в районе железнодорожного переезда возле магазина «Вишенка». Оттуда эвакуируют всех желающих.

По реакции людей, живущих чуть поодаль от злополучного склада, они не собираются покидать своих домов. Военные говорят, что на Грабарях будет опасно, как минимум, еще два-три дня.

На месте ЧП работают специалисты МЧС и других силовых структур Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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