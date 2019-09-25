2019-09-25T10:14:37+03:00
Политика

Пожар в Донецке: Жители в шоке – давно такого не было!

Крупный пожар в Донецке видели со всех районов города
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Жители поселка, где возник пожар, прятались в подвалах. Фото: Елена АнтоненкоЖители поселка, где возник пожар, прятались в подвалах. Фото: Елена Антоненко
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Утром 25 сентября в Куйбышевском районе Донецка вспыхнул огромный пожар. Клубы черного дыма были видны даже из центра города.

- Мы давно так не боялись! – Сказала жительница поселка Грабари, где возник пожар Елена Антоненко. – Разбило забор и шифер на крыше. – Местные говорят, что это какие – то склады загорелись, возможно, топливные. Но у нас земля дрожала от взрывов. Это, возможно, укровойска куда – то попали.

В этом поселке еще с советских времен располагались склады, в народе это место называют «промзоной».

- Здесь давно уже заброшенные постройки, - говорит Елена. – Рядом шахта Куйбышева, давно закрытая. Что здесь может находиться – даже не знаем! Но мы уже шесть лет живем рядом с украинскими позициями. Сегодня с ужасом подумали – в наступление пошли нацисты! Тут же аэропорт, поселок Октябрьский рядом. Надеемся, наши ребята защитят, только этой верой и живем.

МЧС пока не дает комментариев, а в райадминистрации Куйбышевского района подтвердили – горит что – то на «промзоне». Но причины пожара еще не известны. Улицы в поселке перекрыты военными.

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Что загорелось на поселке Грабари на окраине Донецка, где украинские войска стоят рядом - пока не инзвестно. (Подробности...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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