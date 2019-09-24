Для чего нужна перепись населения в ДНР 2019

На следующей неделе с 1 октября стартует перепись населения в ДНР 2019. Для чего же она нужна? В главстате ДНР сообщают, что перепись нужна для получения официальной информации о численности и структуре населения, его распределении по территории, национальном и языковом составе населения, его образовательном уровне.

Перепись – это «моментальный снимок» всего населения страны в определенный момент времени.

Во многих странах она проводится приблизительно один раз в десять лет, иногда чаще, например, в Канаде – через каждые пять лет.

Такие сведения необходимы для разработки государственных прогнозов и программ социального и экономического развития Донецкой Народной Республики, повышения социальных стандартов уровня жизни населения.

Иначе говоря, перепись – это не только статистический итог, но и инструмент экономического и социального прогнозирования, это летопись Донецкой Народной Республики, ее история. Ее результаты адресованы не только нам, но и тем, кто будет жить после нас.

Многие дончане переживают, что государство через перепись вторгается в их личную жизнь.

Содержание некоторых вопросов переписного листа действительно относится к области частной жизни граждан. Но при проведении переписи у человека есть свобода выбора – он может ответить на вопросы переписчика, который придет к вам домой, или может сам пойти на переписной участок. Переписной лист заполняется со слов опрашиваемого лица, никаких санкций к гражданам, отказавшимся ответить на тот или иной вопрос, применяться не будут.

Что же касается опасений граждан, что полученная в ходе переписи информация может быть использована против них, то это физически невозможно.

Во-первых, введенный в компьютер массив информации не будет содержать личных данных, таких, как фамилия, имя, отчество и т.п. Задача переписи – получить обобщенную информацию о населении, а не о каждом человеке персонально.

Во-вторых, каждый человек отвечает на вопросы так, как считает нужным, и никто не проверяет правдивость его ответов, не требует никаких подтверждающих документов.

Перепись населения продлится две недели.