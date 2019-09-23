2019-09-23T19:21:55+03:00
Общество

Отопительный сезон в Донецке 2019: когда включат отопление

В отопительный сезон в Донецке 2019 коммунальщики обещают оперативно устранить выявленные недочеты
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Когда включат отопление в Донецке. Фото: ВКонтактеКогда включат отопление в Донецке. Фото: ВКонтакте
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Отопительный сезон в Донецке 2019 не за горами. В квартирах, больницах, школах и детских садах батареи станут теплыми 15 октября. Об этом «КП» сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР.

- На сегодня к подаче теплоносителя готово 95 процентов многоэтажек в ДНР, - рассказал нам директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Минстроя Денис Чуприна. – Объекты социальной сферы подготовлены на 94,6 процента. Но с некоторыми проблемами мы все же столкнулись, и стараемся устранять все недочеты в оперативном порядке.

Вместе с тем, из 1140 котельных в Республике на сегодня исправны 1101. На остальных ремонтные работы закончат до 1 октября.

Отметим, что недавнее подорожание коммунальных услуг не коснулось отопления. При этом тепловики просят своевременно оплачивать соответствующие счета, от этого зависит качество отопительного сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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