2019-09-23T13:39:20+03:00
Звезды

«При чем здесь вандалы?»: Фото перевернутой фигуры Птицы-банкира вызвало бурную реакцию соцсетей

«Комсомолка» выясняла судьбу одного из экспонатов Парка кованых фигур Донецка
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suokкорреспондент
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Фигура пользуется популярностью у дончан, поэтому периодически нуждается в реставрации. Фото: donbass.uaФигура пользуется популярностью у дончан, поэтому периодически нуждается в реставрации. Фото: donbass.ua
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В субботу в Донецке состоялся XXI Фестиваль кузнечного мастерства. Осенняя непогода и хмарь не помешали кузнецам провести этот истинно донецкий праздник с размахом. Главный кузнец города Виктор Бурдук презентовал новую фигуру «150», посвященную юбилею Донецка. Новой фигура стала и по ее исполнению. Цифры, прикрепленные на стеле, двигаются от ветра. А Виктор Иванович проанонсировал дончанам открытие очередной аллеи в Парке кованых фигур. Скульптуры, составляющие ее, будут «живыми» и посвящены философской тематике «Время. Состояние. Рок.».

Тысячи дончан, ярмарка народных умельцев, мастер-классы от гончаров и кузнецов, красивый свадебный обряд, кузнецкая каша – братчина в огромном котле, выступление рок-музыкантов и рыцарей – было чему удивиться на празднике.

Говорят, когда кузнец стучит молотом по наковальне, чертям становится тошно. Народная мудрость – не преувеличение. Не успел окончиться фестиваль, как в различных проукраинских пабликах появилась новость о том, что вандалы выкорчевали скульптуру Птицы-банкира. Вот такие, мол, дикари эти дончане.

«Комсомолка» тут же позвонила основателю Парка кованых фигур с вопросом так ли это.

- Птица-банкир – один из самых любимых экспонатов дончан, появившийся еще до войны. В нее можно сыпать мелочь на счастье и даже существует легенда, что тем, кто потрет ее клюв, улыбнется финансовая удача. Но никто ее не валил. Это фейк, распространяемый нашими недругами. Птицу часто обнимают, прислоняются к ней, поэтому там требуется ремонт крепления, фигуру забрали к нам в кузню «Гефест» на реставрацию, - успокоил нас Виктор Иванович. – Мы отремонтируем ее и вернем на место. Кстати, это не первый случай ее ремонта. Буду признателен, если разоблачите тех, кто сочиняет эти слухи. При этом я не устаю повторять, что парку необходим статус музея, вот тогда будет порядок. Это изюминка Донецка, его визитная карточка. Парком можно и нужно гордиться, его необходимо показывать гостям города и крайне важно сохранить. Фигуры разрушаются, за металлом нужен особенный уход знающих людей, чтобы то, чем мы гордимся сейчас, осталось нашим внукам и правнукам.

В планах у Виктора Бурдука создание мини-кузни в парке, где любой желающий может пройти мастер-класс по кузнечному делу, приобрести сувениры, а также - издание летописи парка, работа над которой уже идет.

- Ни ограждать, ни закрывать доступ в парк планов нет. Туда может прийти любой человек, отдыхать, любоваться, - добавил Виктор Иванович. - Но хочется, чтобы гости парка относились к нему бережно. Это по-настоящему уникальное место Донецка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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