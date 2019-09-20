49-летняя дончанка научилась танцевать на шесте, чтобы подарить выступление мужу на юбилей

Руководитель студии танцев на пилоне Марина рассказала «Комсомолке» три показательные истории из своей практики.

Мужу стыдно не было, а гости громко аплодировали

Однажды Марине позвонила женщина и рассказала, что хочет сделать мужу необычный подарок - на праздновании его 50-летнего юбилея станцевать на шесте. Ирина никогда не занималась танцами, к тому же у нее был лишний вес. Но это не помешало ей укротить пилон.

Когда в кафе женщина пластично танцевала в специально сшитом для этого выступления голубом сарафане, гости аплодировали. А муж был настолько доволен, что потом вместе с супругой принес Марине букет цветов и коробку конфет.

Когда супруг категорически против

Многие мужья думают, что если сегодня его жена подойдет к пилону, то завтра-послезавтра она пойдет танцевать стриптиз в ночной клуб. К такой категории относился и супруг еще одной ученицы Марины. Он запретил жене близко подходить к пилону. И тогда женщина убедила его, что записалась на уроки английского.

Однажды супруги были с двумя своими детьми на игровой площадке. Инга не удержалась и сделала сальто на турнике, а потом за считанные секунды взобралась на стальной канат. Муж буквально рот открыл от изумления.

- Так вот на какой английский ты ходишь! – с улыбкой сказал он.

Инга танцевала спортивные танцы, пока не забеременела третьим ребенком.

Заняться пилоном предложил сын

Недавно в зал записалась 53-летняя Людмила. Она попросила не фотографировать ее на пилоне. Женщине тяжело давались упражнения. А когда у нее стало получаться, попросила сделать ее фото во время занятия. Оказалось, женщина захотела показать сыну, чего добилась. Именно 28-летний парень, у которого уже были свои дети, предложил маме не сидеть дома после работы, а записаться в секцию.

- Чтобы сохранить гибкость скелета и мышц до глубокой старости, людям, особенно в возрасте, очень важно двигаться, и лучше всего ритмично и под музыкальное сопровождение, - уверена руководитель студии танцев.