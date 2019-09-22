Фоторепортаж: Лица Фестиваля кузнечного мастерства в Донецке 2019

Сентябрь сжалился над дончанами и позволил провести исконно донецкий Фестиваль кузнечного мастерства в Донецке 2019. Выглянуло солнце и озарило Парк кованых фигур, а вместе с ним тысячи дончан-гостей фестиваля, мастер-классы от кузнецов и скульпторов по глине, аллею народных умельцев со всевозможным скарбом, рок-музыкантов и средневековых рыцарей. А еще новую фигуру "150", с которой и стартует аллея "живых фигур" посвященных тематике "Время. Состояние. Рок.".

Погода подарила возможность провести красивый свадебный обряд, где жениха и невесту венчал главный кузнец Донецка, основатель Парка кованых фигур и организатор ежегодных Фестивалей - Виктор Бурдук. Молодых поздравлял весь город.

И "Комсомолка" там была, мед-пиво не пила, а только знай успевала щелкать фотоаппаратом.

До следующего праздника целый год, а потому давайте вспомним еще раз каким был этот XXI Фестиваль кузнечного мастерства в Донецке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Корреспондент "Комсомолки" побывал на Фестивале кузнечного мастерства в Донецке (подробнее...)

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019. Фото: Михаил Сдвиллер

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019. Фото: Михаил Сдвиллер

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

И ваша покорная слуга.Фото: Юлия АНДРИЕНКО