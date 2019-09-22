2019-09-22T15:56:56+03:00
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Фоторепортаж: Лица Фестиваля кузнечного мастерства в Донецке 2019

"Комсомолка" вспоминает каким был Фестиваль кузнечного мастерства в Донецке 2019 [фото]
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suokкорреспондент
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Лица фестиваля 2019.Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Сентябрь сжалился над дончанами и позволил провести исконно донецкий Фестиваль кузнечного мастерства в Донецке 2019. Выглянуло солнце и озарило Парк кованых фигур, а вместе с ним тысячи дончан-гостей фестиваля, мастер-классы от кузнецов и скульпторов по глине, аллею народных умельцев со всевозможным скарбом, рок-музыкантов и средневековых рыцарей. А еще новую фигуру "150", с которой и стартует аллея "живых фигур" посвященных тематике "Время. Состояние. Рок.".

Погода подарила возможность провести красивый свадебный обряд, где жениха и невесту венчал главный кузнец Донецка, основатель Парка кованых фигур и организатор ежегодных Фестивалей - Виктор Бурдук. Молодых поздравлял весь город.

И "Комсомолка" там была, мед-пиво не пила, а только знай успевала щелкать фотоаппаратом.

До следующего праздника целый год, а потому давайте вспомним еще раз каким был этот XXI Фестиваль кузнечного мастерства в Донецке.

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Лица фестиваля 2019. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019. Фото: Михаил Сдвиллер

Лица фестиваля 2019. Фото: Михаил Сдвиллер

Лица фестиваля 2019. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019. Фото: Михаил Сдвиллер

Лица фестиваля 2019. Фото: Михаил Сдвиллер

Лица фестиваля 2019. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

И ваша покорная слуга. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

И ваша покорная слуга.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Лица фестиваля 2019. Фото: Михаил Сдвиллер

Лица фестиваля 2019. Фото: Михаил Сдвиллер

ИСТОЧНИК KP.RU

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